Снег уборкам не помеха: итоги марафона «Подготовка к зимовке»

В Перми волонтеры убирали берега пруда в парке «Райский сад». Фото: «Вода России»

В минувшую субботу, 19 ноября, прошел экологический марафон «Подготовка к зимовке», который подвел черту под сезоном уборок 2022 года. Он объединил сразу три региона: Пермский край, Московскую область и Краснодарский край. Мероприятие организовали «Вода России» и «ОХК «Уралхим». В рамках субботников активисты почистили 4 км берегов, привели в порядок территорию, в том числе убрали упавшие в воду деревья.

Водоемы рядом с населенными пунктами, к сожалению, часто страдают из-за накопившегося на берегах мусора, и поэтому необходимо подготовить их к зиме, чтобы весной, когда сойдет снег, все эти отходы не попали в воду. По итогам заключительной акции «добычей» волонтеров стали почти 15 кубометров мусора — это целых три КАМАЗа. Во время Марафона задействовали даже специальную технику. А после завершения уборки гостей и участников субботника ждали эколекции и экскурсии по живописным местам: заключительная акция прошла в популярных туристических локациях. В Московской области «Вода России» помогала готовить к зиме старинный город Павловский Посад, известный одноименными платками и шалями. В Перми волонтеры убирали берега пруда в парке «Райский сад», чья история восходит к середине XIX века, когда здесь по инициативе пермских рабочих разбили первый сквер. Кстати, уже тогда за ним ухаживали добровольцы из числа неравнодушных жителей. В Краснодарском крае субботник прошел на берегу водохранилища в станице Старокорсунская. Она известна с XVIII века и традиционно пользуется большой популярностью у туристов со всей России.

В Краснодарском крае субботник прошел на берегу водохранилища в станице Старокорсунская. Фото: «Вода России»

«Мы заинтересованы в том, чтобы продвигать нацпроект «Экология», и видим, что после таких мероприятий люди действительно мусорят меньше. В рамках Марафона мы популяризируем это направление и понимаем, что вместе с экоуроками и другими яркими форматами все больше людей меняют свое сознание. Крайне важны наши общие усилия, чтобы сформировать у людей правильную модель поведения, которая сделает нашу страну чуточку чище», — рассказывает лидер акции «Вода России», директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды РФ Илья Разбаш,

Напомним, Акция «Вода России» признана одной из крупнейших экологических инициатив в России. Уже девятый год она собирает жителей страны для участия в субботниках, объединив более 8 млн человек из 85 субъектов. Этот сезон имеет все шансы стать особенным: в 2021 году к Акции присоединилось рекордные 1,1 млн волонтеров, а в 2022 году, по предварительным подсчетам, команду активистов уже пополнило почти столько же человек. Удастся ли превзойти достижения прошлого сезона? Окончательные итоги будут подведены 5 декабря, в День Волонтера.

В Московской области «Вода России» помогала готовить к зиме старинный город Павловский Посад. Фото: «Вода России»

Каждый волонтер, принявший участие в акции, может получить грамоту от Министерства природных ресурсов и экологии РФ, зарегистрировавшись на сайте акции «Вода России» берегдобрыхдел.рф и прикрепив с помощью кнопки «Я волонтер» фотографии к отчету о прошедшем мероприятии. Для этого нужно выбрать необходимое событие на карте «Отчеты» в меню «Карта мероприятий» вышеупомянутого сайта.