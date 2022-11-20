Медосмотры на территории Запорожской области начались с 1 ноября

- Задача стоит посмотреть всех детей Запорожской области. При необходимости будут назначены какие-то дополнительные обследования, - заявил директор Департамента здравоохранения Запорожской области Виктор Кучковой. - Через департамент эти дети будут направлены в профильные лечебные учреждения.

По словам Виктора Кучкового, проведение медосмотров, дополнительных обследований, лечение на территории других регионов России, которое может потребоваться, будет совершенно бесплатным.

Виктор Кучковой.

- На сегодняшний день работают семь бригад, в каждой из которых по семь специалистов, и одна расширенная, в которой 23 специалиста, - уточняет Виктор Кучковой. - Они выезжают непосредственно в школьные и дошкольные учреждения - сначала в детские сады, а после завершения каникул и в школы.

Разрешения на медосмотры от родителей уже получены, присутствовать во время обследования никто не будет. Что касается маленьких детей, которые посещают детские сады, то присутствие родителей желательно только во время взятия анализов. И то лишь для того, чтобы малыш чувствовал себя спокойно.

- На территории Запорожской области и вообще всей Украины должное внимание профилактике заболеваний вообще не уделялось, поэтому президентом было поручено взять под контроль прежде всего состояние детей, - сказал Виктор Кучковой. - Наконец-то будет проведен полноценный углубленный профосмотр, и он касается всех групп.

Таким образом, после диспансеризации на руках у специалистов будет полный срез состояния здоровья детей. В дальнейшем подобные медосмотры планируется организовать и для взрослых.