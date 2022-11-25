Все начинается с дороги

Жители поселка Акимовка Мелитопольского района не видели такого последние 40 лет - подрядчики капитально ремонтируют здесь 30 тыс. квадратных метров дорог. Взялись капитально - снимают остатки старого асфальта и укладывают новый. В этом году в поселке приведут в порядок 11 дорог. Всего же в области до конца декабря обещают отремонтировать 90 тыс. квадратных метров дорог, большая часть из них - в Мелитопольском районе. Об этом рассказал председатель правительства Запорожской области Антон Кольцов.

ЖИТЕЛИ ПРОСИЛИ

Масштабные дорожные ремонты в Запорожской области начали с Мелитопольского района, с Акимовки. Как рассказала и. о. министра строительства, архитектуры и ЖКХ Запорожской области Юлия Губанова, работы выполняются силами подрядной организации МУП «Мелитопольский АБЗ».

- По просьбе жителей именно здесь проводится первый масштабный ремонт, - сообщила Юлия Губанова.

Работа кипит каждый день с раннего утра. Подрядчики работают не покладая рук, чтобы к Новому году жители поселка ездили по новеньким, качественным дорогам.

УПОР НА МЕЛИТОПОЛЬ

В этом году основной акцент минтранс сделал на Мелитопольском районе. До 15 ноября, по данным ведомства, должны завершить ремонт объездной дороги вокруг Мелитополя (Мелитополь - Бердянск). На участке трудится 25 единиц техники и около 100 рабочих. Это одна из важных дорог в регионе, которая ждала капитального ремонта 30 лет.

Еще одна важная дорога - Мелитополь - Веселое. В ежедневном режиме специалисты восстанавливают 16 участков дороги, а это без малого 35 тыс. кв. метров. Трассу приводит в порядок МУП «Мелитопольский АБЗ». Подрядчик обещает завершить работу до конца декабря. Пока же местным жителям нужно быть внимательнее - на трассе организовано реверсивное движение.

Как рассказала Юлия Губанова, минтранс также силами своего МУП проводит ямочный ремонт на дорогах Мелитопольского района.

НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ

Продолжается ремонт трассы Джанкой - Мелитополь, которая соединяет Запорожскую область с Крымом. Работы изначально планировали начать в 2023 году, но из-за сильной изношенности полотна решили начать сейчас. Как сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале, рабочие трудятся круглосуточно и уже к 30 ноября в планах привести в порядок 40 км дороги. Всего же ремонта требует больше 100 км трассы.

К слову, для строительства дорог в Запорожской области запустили три мобильных асфальтобетонных завода. Установки позволяют ежедневно производить и отгружать 5000 тонн смеси.

- Восстановление дорожной инфраструктуры остается одной из приоритетных задач нашей работы, - считает Евгений Балицкий.