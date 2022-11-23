Зеленский заявил, что на Украине открыто 4 тысячи «крепостей свободы»

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Аккурат накануне сегодняшних ракетных ударов по критических объектам энергетической и военной инфраструктуры Украины президент (пока еще) этой страны Владимир Зеленский объявил всей стране о новой "перемоге", одержанной под его выдающимся руководством.

Зеленский рассказал, что по всей стране уже оборудованы и готовы открыться аж целых 4 тысячи пунктов обогрева для населения. Впрочем, это в России такие пункты обогрева оборудуются на дорогах вдали от населенных пунктов в период снежных бурь и заносов для водителей и застигнутых в пути непогодой пассажиров автобусов. А на Украине какие-то пункты обогрева – это ведь просто не звучит, это не "перемога". А вот "Пункт несокрушимости" – це звучит так, что кляты москали должны сквозь зубы завыть от зависти. Именно об оборудовании 4 тысяч "пунктов несокрушимости" сообщил Зеленский, не указав, что чаще всего это небольшая палатка площадью в несколько квадратных метров, где стоит печка-буржуйка, дизель-генератор, чтобы можно было заряжать телефоны и гаджеты, а еще могут налить кружку или стакан кипятка.

И как, помогли эти "пункты несокрушимости" после сегодняшних прилетов "Калибров"? Нет сведений. Это, наверное, потому, что на Украине легли после них во многих городах и связь, и интернет. Телефон есть, и вероятно, он даже заряжен, а связи нет, вышка оператора не работает.

Интересно и посмотреть на сеть "пунктов незалежности несокрушимости" и с чисто арифметических позиций. Дано: сейчас на Украине находится примерно 20 миллионов человек. При 4 тысячах таких обогревательных пунктов, каждый из них должен вмещать порядка 5 тысяч человек. Большие сомнения, что в палатку размеров 6 или даже 10 квадратных метров смогут вместиться все желающие. А есть еще вопросы - хватит ли дров, хватит ли воды, хватит ли солярки для дизель-генератора? Перестаньте провоцировать вопросами про заварку. Это уже совершенно несерьезно.

Предвижу вопрос, а откуда автор взял цифры нынешнего населения Украины? Отвечу, у меня от вас секретов нет. Это сам Зеленский сказал. Нет, не лично мне. Они вместе со Шмыгалем выступили. После предшествующих нынешним ракетных ударов премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что примерно 50% украинской энергетической системы выведено из строя. То есть, грубо говоря, половина населения страны сидит сейчас без света. А Зеленский в тот же день заявил, что 10 миллионов украинцев сидят сейчас без света. Сами понимаете, дважды два четыре, а половина от двадцати равно 10. Хотя, мы все имели возможность убедиться, что на Украине своя арифметика. Например, когда Кличко говорил, что у него четыре зама из двух… Ну, дальше сами помните.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: REUTERS

В полном соответствии с логикой украинства Зеленский также порадовал своих соотечественников сообщением, что уже есть сайт с картой "пунктов несокрушимости". Но как открывать эту карту, когда интернета не будет, почему-то не рассказал.

И, вообще, знаете, вот если по мне, то от всей этой затеи за версту несет американским пиаром, и проект этих несчастных "крепостей свободы", скорее всего, был предложен и назван американцами. Это у них неистребимая тяга к красивым словам и названиям. Это у них учения называются "Несокрушимая свобода", а какой-нибудь несчастный деревенский сортир на полигоне называется в ходе учений "несокрушимой крепостью", которую артиллерия стран НАТО сокрушает своим "несокрушимым оружием".

Наверное, по этой причине адекватные украинские руководители не возлагают на "пункты несокрушимости" больших надежд и советуют украинцам бежать, куда глаза глядят. Даже вдруг резко поумневший (никогда не думал, что такое скажу) мэр Киева Виталий Кличко отказался от своих философских высказываний и вполне внятно объяснил, что грядущая зима, возможно, станет "худшей со времен Второй Мировой войны" и что возможно, "придется эвакуировать часть города".

И это неудивительно, ведь, по словам настоящих украинских экспертов, открытых 4 тысяч пунктов обогрева хватит, максим, для жителей четырех таких относительно небольших городов, как Полтава. Заледенеть в очереди в них, конечно, не получится, поскольку зимы на Украине достаточно мягкие. Но вот простудиться и заболеть, это как два пальца об асфальт.

Ласкаво просимо до пункта незалежности несокрушимости. Там вы еще и несгибаемыми станете. От холода.

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