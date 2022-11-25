Промышленность оживает

Предприятие по производству подъемных механизмов для самосвалов выходит на рынок РФ.

Экономика Запорожской области встает с колен. Об этом говорят не только цифры в отчетах. Это чувствуют сами люди. Оживает производство, появляются рабочие места. Только за последнее время запустились несколько предприятий.

Сковороды, сотейники, гусятницы, кастрюли и казаны торговой марки «БИОЛ» хорошо знают на рынке посуды Украины, в странах СНГ и Европы. За более чем 20-летнюю историю предприятие из Мелитополя зарекомендовало себя как один из надежных поставщиков. Экологичная и качественная посуда пользовалась спросом в России, Казахстане, Узбекистане, Беларуси, Молдове, странах Прибалтики и Восточной Европы.

Сейчас предприятие выпускает 220 наименований продукции ежедневно. Несмотря на сложные обстоятельства, завод не только продолжает работать, но и постепенно увеличивает мощности. Недавно руководство объявило о планах расширить штат сотрудников и запустить алюминиевый цех. Директор завода уверен: продукция будет востребована благодаря своему качеству.

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ

В регионе немало предприятий, пришедших в упадок за 30 лет независимости Украины. Одно из них - асфальтобетонный завод в Веселом. Часть таких предприятий восстановить нельзя, а часть может получить второй шанс. Для этого власти Мелитопольского района составили список заводов для восстановления.

Недавно глава Мелитопольского района Андрей Сигута посмотрел, как идет переработка вторсырья в Кирилловке. Завод работает в полную мощность: пластиковые бутылки и стеклотара вновь становятся полезными.

В Бердянске предприятия украинского миллиардера Александра Пономарева (который отказывался возобновлять работу предприятий и выплачивать людям зарплату) запустили производственный процесс после введения временного управления. Более 300 жителей получили рабочие места.

На территории единого имущественного комплекса ПАО «Бердянские жатки» работает ряд предприятий: Завод ЖБК, «Азовстройтех», «Агринол», «Бердянскэлектросервис», «Бердянскстройтрест». Сейчас временный администратор проводит инвентаризацию движимого и недвижимого имущества, остатков материалов и произведенной продукции.

Завод «Гидросила» усиленно разваливали в 2015 году. Сейчас предприятие по производству подъемных механизмов для самосвалов наращивает мощности. Как рассказал руководитель Владимир Харчишин, завод налаживает связи с российскими предприятиями и ощущает востребованность производимой им продукции. Такая же история и у Мелитопольского завода автотракторных запчастей.

Промышленность в Запорожской области налаживается, создаются условия для открытия предприятий, возобновления производства и создания новых компаний. Сейчас ведется работа по организации большого количества рабочих мест и стабильной зарплаты.

Местные СМИ и соцсети уже публикуют объявления о наборе кадров. Для жителей Запорожской области такие сообщения как бальзам на душу. Ведь при киевском режиме много предприятий обанкротились, закрывались или были перепрофилированы. Для промышленных районов это значит упадок и вырождение городов. Сейчас у людей появились надежда и уверенность в завтрашнем дне.

Сковороды, сотейники, гусятницы, кастрюли и казаны торговой марки «БИОЛ» знают многие хозяйки.

ВАЖНО

Как зарегистрировать или перерегистрировать бизнес

С регистрацией и перерегистрацией бизнеса в Запорожской области поможет разобраться новая промостраница, запущенная на сайте Федеральной налоговой службы. Там опубликована подробная информация и пошаговые инструкции для предпринимателей новых российских субъектов.

Адреса Налоговой службы Запорожской области:

г. Мелитополь, ул. Беляева, 57а

г. Мелитополь, ул. Героев Украины (Кирова), дом 31

График работы:

пн. - чт., 9.00 - 18.00

пт., 9.00 - 16.45

КСТАТИ

Запорожская область - в лидерах по производству сельскохозяйственной продукции и изделий пищевой промышленности, развиты черная и цветная металлургия, машиностроение, энергетика, химия и нефтехимия, пищевая и легкая промышленность, сельское хозяйство, фармацевтика.

СПРАВКА

Компания «БИОЛ» была основана в 1999 году. Именно в ноябре была первая плавка. С этого момента началось производство литой алюминиевой посуды. Позже ассортимент расширили посудой с керамическим покрытием. В 2013 году запустили чугунный цех. Основное преимущество компании - сосредоточение всех производственных процессов и технологических мощностей на одной территории, а также собственная конструкторская и инструментальная база.