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Политика24 ноября 2022 22:00

Промышленность оживает

Крупные заводы Запорожской области наращивают мощности и набирают сотрудников
Юлия РЕУТОВА
Юлия РЕУТОВА
Предприятие по производству подъемных механизмов для самосвалов выходит на рынок РФ.

Предприятие по производству подъемных механизмов для самосвалов выходит на рынок РФ.

Экономика Запорожской области встает с колен. Об этом говорят не только цифры в отчетах. Это чувствуют сами люди. Оживает производство, появляются рабочие места. Только за последнее время запустились несколько предприятий.

Сковороды, сотейники, гусятницы, кастрюли и казаны торговой марки «БИОЛ» хорошо знают на рынке посуды Украины, в странах СНГ и Европы. За более чем 20-летнюю историю предприятие из Мелитополя зарекомендовало себя как один из надежных поставщиков. Экологичная и качественная посуда пользовалась спросом в России, Казахстане, Узбекистане, Беларуси, Молдове, странах Прибалтики и Восточной Европы.

Сейчас предприятие выпускает 220 наименований продукции ежедневно. Несмотря на сложные обстоятельства, завод не только продолжает работать, но и постепенно увеличивает мощности. Недавно руководство объявило о планах расширить штат сотрудников и запустить алюминиевый цех. Директор завода уверен: продукция будет востребована благодаря своему качеству.

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ

В регионе немало предприятий, пришедших в упадок за 30 лет независимости Украины. Одно из них - асфальтобетонный завод в Веселом. Часть таких предприятий восстановить нельзя, а часть может получить второй шанс. Для этого власти Мелитопольского района составили список заводов для восстановления.

Недавно глава Мелитопольского района Андрей Сигута посмотрел, как идет переработка вторсырья в Кирилловке. Завод работает в полную мощность: пластиковые бутылки и стеклотара вновь становятся полезными.

В Бердянске предприятия украинского миллиардера Александра Пономарева (который отказывался возобновлять работу предприятий и выплачивать людям зарплату) запустили производственный процесс после введения временного управления. Более 300 жителей получили рабочие места.

На территории единого имущественного комплекса ПАО «Бердянские жатки» работает ряд предприятий: Завод ЖБК, «Азовстройтех», «Агринол», «Бердянскэлектросервис», «Бердянскстройтрест». Сейчас временный администратор проводит инвентаризацию движимого и недвижимого имущества, остатков материалов и произведенной продукции.

Завод «Гидросила» усиленно разваливали в 2015 году. Сейчас предприятие по производству подъемных механизмов для самосвалов наращивает мощности. Как рассказал руководитель Владимир Харчишин, завод налаживает связи с российскими предприятиями и ощущает востребованность производимой им продукции. Такая же история и у Мелитопольского завода автотракторных запчастей.

Промышленность в Запорожской области налаживается, создаются условия для открытия предприятий, возобновления производства и создания новых компаний. Сейчас ведется работа по организации большого количества рабочих мест и стабильной зарплаты.

Местные СМИ и соцсети уже публикуют объявления о наборе кадров. Для жителей Запорожской области такие сообщения как бальзам на душу. Ведь при киевском режиме много предприятий обанкротились, закрывались или были перепрофилированы. Для промышленных районов это значит упадок и вырождение городов. Сейчас у людей появились надежда и уверенность в завтрашнем дне.

Сковороды, сотейники, гусятницы, кастрюли и казаны торговой марки «БИОЛ» знают многие хозяйки.

Сковороды, сотейники, гусятницы, кастрюли и казаны торговой марки «БИОЛ» знают многие хозяйки.

ВАЖНО

Как зарегистрировать или перерегистрировать бизнес

С регистрацией и перерегистрацией бизнеса в Запорожской области поможет разобраться новая промостраница, запущенная на сайте Федеральной налоговой службы. Там опубликована подробная информация и пошаговые инструкции для предпринимателей новых российских субъектов.

Адреса Налоговой службы Запорожской области:

г. Мелитополь, ул. Беляева, 57а

г. Мелитополь, ул. Героев Украины (Кирова), дом 31

График работы:

пн. - чт., 9.00 - 18.00

пт., 9.00 - 16.45

КСТАТИ

Запорожская область - в лидерах по производству сельскохозяйственной продукции и изделий пищевой промышленности, развиты черная и цветная металлургия, машиностроение, энергетика, химия и нефтехимия, пищевая и легкая промышленность, сельское хозяйство, фармацевтика.

СПРАВКА

Компания «БИОЛ» была основана в 1999 году. Именно в ноябре была первая плавка. С этого момента началось производство литой алюминиевой посуды. Позже ассортимент расширили посудой с керамическим покрытием. В 2013 году запустили чугунный цех. Основное преимущество компании - сосредоточение всех производственных процессов и технологических мощностей на одной территории, а также собственная конструкторская и инструментальная база.

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