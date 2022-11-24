Последние новости о ситуации вокруг Украины на 24 ноября 2022 года: кто завел речь о поражении Украины и куда прилетели «Калибры»

Офицер СБУ проверяет документы у посетителя Киево-Печерской лавры в Киеве. Фото: REUTERS

В незалежной временно обесточили все электростанции

Министерство энергетики незалежной в среду сообщило, что все атомные и большинство тепло- и гидроэлектростанций страны 23 ноября были временно обесточены. И подавляющее большинство потребителей электроэнергии по всей самостийной, естественно, остались без электроснабжения. Возникли перебои с отоплением и водоснабжением. В среду воздушная тревога была объявлена по всей Украине. Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и подконтрольная Украине часть Запорожской области сидели без света. Мэр Львова уточнил, что город полностью лишен электроэнергии. О полном отключении электроснабжения региона сообщили и власти Одесской области. Ни богу свечка, ни черту кочерга.

Чехи бояться войны и в страхе готовятся к ней

Карел Ржека, начальник генштаба вооруженных сил Чехии, заявил, что стране надо поддерживать полный уровень боеготовности - на случай «большой войны против сильного противника». Ржека полагает, что гипотетическая война в Европе становится реальностью на глазах, а в случае столкновения России и НАТО чешская армия сразу примет в этом участие. Ранее депутаты нижней палаты чешского парламента приняли резолюцию, где оценили «нынешний российский режим как террористический». Возникает подозрение, что этих «братьев славян» в 1945-м от нацизма освободили не до конца.

Киев тычется в Севастополь беспилотниками

Михаил Развожаев, губернатор Севастополя, сообщил, что три БПЛА пытались атаковать город русской воинской славы с моря. Эти атаки удалось отбить. Ранее сбитые беспилотники атаковали Балаклавскую ТЭС, но также безуспешно. По мнению губернатора, атака 23 ноября была проведена ВСУ в память о событиях семилетней давности, когда Киев подорвал ЛЭП в Херсоне, обесточив Крым. Развожаев написал: «Не получилось. Над акваторией наш флот отразил сегодня также атаки трех БПЛА». Повреждений инфраструктуры и пострадавших нет.

В Минобороны ФРГ не верят в скорое завершение боев на Украине

Кристине Ламбрехт, глава минобороны Германии, призвала не рассчитывать на скорое завершение боевых действий на Украине. По ее словам, этот конфликт продлится еще месяцы. Министр обороны Германии заявила о необходимости позаботиться о том, чтобы у Украины были возможности выстоять. А вот экс-премьер Британии Борис Джонсон заявил CNN, что до начала российской СВО власти ФРГ предполагали быстрое военное поражение незалежной. По словам Джонсона, позиция немцев тогда сводилась к тому, что если так и случится, что стало бы катастрофой, то было бы лучше, если б все скорее закончилось - и Украина сдалась. По словам бывшего британского премьера, представители правительства Германии в подкрепление своей позиции называли ряд весомых экономических причин. Хорошо быть бывшим — можно вываливать все стыдные тайны союзников.

SpaceX подала в суд на украинскую компанию «Старлинк»

Компания SpaceX подала в суд на украинскую компанию «Старлинк» и на Укрпатент, требуя прекратить действие торговой марки. Украинское издание «Экономическая правда» напоминает, что украинский бренд «Старлинк» зарегистрирован в 2011 году, компания занимается IT-услугами. Но и спутниковая система связи, принадлежащая SpaceX, также называется Starlink. Ранее из-за недостаточного финансирования на Украине с 24 октября вырубили 1,3 тыс. терминалов Starlink компании SpaceX. При том, по словам украинского министра цифровой трансформации Михаила Федорова, Маск еще до начала обсуждения вопроса о финансировании обещал, что функционирование Starlink на Украине будет обеспечено. Ну, обещать - не жениться.

ЦРУ завербует «недовольных СВО россиян»

Центральное разведуправление США собирается привлечь к сотрудничеству тех граждан РФ, которые не поддерживают СВО. Wall Street Journal приводит слова замдиректора ЦРУ Дэвида Марлоу: «Мы ищем по всему миру россиян, которые испытывают от этого отвращение, как и мы. Мы открыты к сотрудничеству». Это заявление он сделал в ходе выступления в аналитическом центре при Университете Джорджа Мейсона. Вообще отвращение — не конструктивное чувство, с таким подходом можно набрать только отбросы.

Лондон подарит Киеву короля моря

Лондон собирается передать Киеву три вертолета Sea King (морской король). The Times сообщает об этом, ссылаясь на заявление Бена Уоллеса, британского министра обороны. Это станет первой поставкой от Британии в незалежную, включающей пилотируемые летательные аппараты. Один из вертолетов уже в самостийной. Это - часть нового пакета помощи Киеву. В него также войдут 10 тысяч артиллерийских снарядов. А десять украинских экипажей прошли программу шестинедельной подготовки, пилотируя вертолеты, снятые с вооружения королевских ВМС в 2018 году. Экипажей десять — а вертушки три, будут менять пилотов как перчатки.

Украинцам усложнят жизнь в Эстонии

В тихой прибалтийской республике украинским беженцам усложняют процедуру получения статуса временной защиты, которым они сейчас обладают. Телеграм-канал Baltnews сообщает об этом со ссылкой на вице-канцлера по культурному многообразию Минкульта Эстонии Эду Силберг. По ее словам, чтобы ходатайствовать о продлении статуса, теперь придется пройти программу адаптации. Она включает курс лекций о жизни в Эстонии, а также 100 академических часов изучения эстонского языка и сдачу экзамена на его знание. Ну а потом — допро-о пошалова-ать, горячие украинские парни. Но не все-е.

Газ для Молдавии «застрял» в незалежной

Андрей Спыну, молдавский вице-премьер, сообщил, что «пропажа» в незалежной поставляемого по контракту в Молдавию российского голубого топлива, о которой накануне заявил «Газпром», объясняется просто. Южная республика создает резервы топлива в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ). Спыну заявил: «Те объемы газа, которые «Газпром» называет оставшимися в Украине, — это наши сбережения и резервы, хранящиеся в ПХГ на Украине. Эти объемы будут полностью оплачены нашей страной». По его словам, Молдавия накопила в резервах более 200 миллионов кубометров газа. Спыну подчеркнул, что «давление, шантаж, угрозы больше не должны иметь места», а Кишинев вместе с Киевом «добьется энергетической независимости». Ну да, верной дорогой шагаете, товарищи - Киев добился уже независимости от света и отопления.