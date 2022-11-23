II Конгресс молодых ученых станет ключевым событием Десятилетия науки и технологий

С 1 по 3 декабря 2022 года Парк науки и искусства «Сириус» станет площадкой II Конгресса молодых ученых – ключевого мероприятия первого года Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации.

«Десятилетие науки и технологий, объявленное Президентом России Владимиром Путиным, – время разработки и реализации принципиально новых решений. Ключевую роль в этом играют сообщества молодых исследователей, инженеров, технологических предпринимателей - именно они составляют основную аудиторию Конгресса», – говорит помощник Президента РФ, сопредседатель Координационного комитета по Десятилетию науки и технологий Андрей Фурсенко.

«Конгресс молодых ученых призван стать знаковым событием на старте Десятилетия науки и технологий. Это уникальный формат открытого прикладного диалога о сегодняшнем и завтрашнем дне сферы исследований и разработок. Его ключевые участники – те, кто двигает науку вперед, кто рассказывает людям о важности этой работы. В программе Конгресса больше 100 мероприятий с участием людей науки России и еще 40 стран мира. Активное вовлечение научного сообщества, молодых ученых и концентрация ресурсов органов власти, регионов и бизнеса – это значительный вклад в достижение целей технологического суверенитета и экономической безопасности страны, поставленных главой государства», – прокомментировал Заместитель Председателя Правительства, сопредседатель Координационного комитета по Десятилетию науки и технологий Дмитрий Чернышенко.

Бесшовная и безбарьерная интеллектуальная среда Конгресса на три дня объединит молодых ученых, победителей конкурсов и грантов из России, Республики Беларусь, Казахстана, Китая, Индии, Египта, Сирии, Турции, Мьянмы, Узбекистана и других стран, а также профильных международных организаций и институтов поддержки науки и образования.

Участникам конгресса предстоит обсудить глобальные вызовы и возможности ответа на них со стороны науки, технологические решения для отечественной промышленности, сельского хозяйства, медицины и экологии, познакомиться с новейшими достижениями в области научно-технологического развития. В фокусе внимания гостей «Сириуса» вызовы для российской науки в новых геополитических реалиях, пути достижения научного и технологического суверенитета, приоритеты научно-технологического развития, инициативы Десятилетия науки и технологий в России, перспективы международного научно-технического сотрудничества, стратегии взаимодействия науки и общества. Среди ключевых тематических треков – климат, медицина и инженерия будущего, облик образования и науки через 10 лет, природоподобные технологии, развитие инженерного и математического образования, форматы поддержки молодежи в науке, освоение Сибири, Дальнего Востока, Арктики, тренды в области развития искусственного интеллекта. Также на полях Конгресса будут подведены итоги Всероссийского конкурса научно-технологических проектов для студентов «Большие вызовы», пройдут Российско-Австрийский и Российско-Иранский научно-образовательный диалог, обсудят сотрудничество в этой сфере России и АСЕАН.

«Молодые ученые работают на переднем крае науки и вносят заметный вклад в обеспечение национального технологического суверенитета, поэтому Конгресс молодых ученых в рамках Десятилетия науки и технологий в России – одно из ключевых событий для научно-технологического и образовательного сообщества. Внимание к научным традициям и свежий взгляд на проблемы, проектная работа и участие в реализации национальных целей – вот что отличает молодую науку сегодня. И наша задача – поддерживать лидеров!», – сказал советник Президента РФ, руководитель межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению Конгресса молодых ученых и мероприятий - спутников Антон Кобяков.

Программа Конгресса сочетает отраслевой и проблемный принципы, она тесно увязана с комплексом целей Десятилетия науки и технологий, отражает приоритеты Стратегии научно-технологического развития. Сетка мероприятий нацелена на максимальную реализацию ресурсов и интересов участников Конгресса, создание условий для интенсивной коммуникации как в публичном, так и в частном пространстве

Программой запланированы события разных форматов и уровней: панельные дискуссии и паблик-токи, питч-сессии и мастер-классы, круглые столы и другие мероприятия на площадках – спутниках.

Организаторами Конгресса молодых ученых в 2022 году выступают Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию и Фонд Росконгресс.

Подробнее с деловой программой можно познакомиться на официальном сайте II Конгресса молодых ученых конгресс.наука.рф.