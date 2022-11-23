Песков ответил на вопрос KP.RU о будущем единственного военного союза России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перед заседанием Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Владимир Путин прилетел сегодня в Ереван на саммит ОДКБ. Общение с нашими военными союзниками длилось весь день. И, надо признать, не все прошло гладко. Армения, которая весь год председательствовала в Организации Договора о коллективной безопасности, осталась недовольна поддержкой в войне с Азербайджаном.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пошел еще дальше в оценке оборонительного блока.

- Жизнь и судьба ОДКБ будет зависеть от операции в Украине. Если Россия победит – ОБКБ будет жить. Если, не дай бог, не победит, ОДКБ существовать не будет. Если, не дай бог, рухнет Россия, то под этими обломками наше место, - заявил Лукашенко.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков вышел к журналистам, чтобы ответить на вопросы о прошедшем саммите.

«Комсомолка» спросила пресс-секретаря президента, что он думает о заявлении Батьки.

- С этим можно согласиться, но с оговоркой, что будущее и успех спецоперации сомнений не вызывают, - ответил КП Песков.

Сегодня лидеры стран военного блока подписали 15 из 17 подготовленных документов. И политики, и сам Дмитрий Песков не стали уточнять, какие два документа так и не получилось согласовать.