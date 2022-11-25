Экология для человека

Транснефть десятилетиями заботится как об уникальных, так и о практически потерянных видах птиц и животных. Например, в начале прошлого века зубры в дикой природе исчезли. Вновь вернуть их в леса удалось лишь благодаря двенадцати оставшимся особям в зоопарках. Фото: Пресс-служба ПАО «Транснефть»

Конечно, если мы говорим, об ответственном бизнесе.

В России с ее богатыми ресурсами климатические и географические условия разнообразны как нигде в мире, а хрупкая экосистема для каждого региона в чем-то уникальна. Охватить практически их все в своей экологической политике смогла «Транснефть», нефтепроводы которой пролегают по всей стране. Компания уже давно интегрировала вопросы экологического характера в собственную бизнес-деятельность. За многие годы реализованы десятки промышленных природоохранных проектов на миллиарды рублей, которые направлены на повышение экологической безопасности и рациональное использование природных ресурсов. Но компания на этом не останавливается. Большую роль в защите окружающей среды и сохранении биоразнообразия играют экологические программы как часть всеобъемлющей политики благотворительности компании, направленной на помощь людям. И есть конкретные примеры, когда такая добровольная помощь спасла от исчезновения и сохранила для будущих поколений целые виды животных и растений.

Помогли выжить тиграм

«Соседом» амурского тигра «Транснефть» стала несколько лет назад, при строительстве магистрального нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан. Компания приняла участие в сохранении популяции редкого зверя, став партнером некоммерческой организации Центр «Амурский тигр», созданной Русским географическим обществом по инициативе Президента России. Амурский тигр еще недавно находился под угрозой вымирания, но совместная забота государства и «Транснефти» сделала свое дело. Ученые объявили, что угроза миновала. Тем не менее работа по поддержанию и увеличению популяции продолжается. Специалисты исследуют заболевания животных, чипируют их, следят за реабилитацией заболевших особей. Компания помогает в строительстве штаб-квартиры с диспетчерским пунктом для службы охраны животного мира Приморского края, развитии инфраструктуры в региональных заказниках, оснащает группы охотназдора, закупает автомобили и технику. Всего с 2008 года компания выделила более 131 миллиона рублей на сохранение популяции амурского тигра.

Все помнят трогательную историю спасения тигра Жорика, который пережил две клинические смерти из-за неумелого обращения прежних хозяев. Предприятие, транспортирующее нефть по ВСТО-2, взяло его под свою опеку. Сейчас он содержится в центре при Хабаровском региональном фонде сохранения биологического разнообразия и реабилитации диких животных «Утес». Самостоятельно «Утес» не смог бы обеспечить Жорика всем необходимым. К примеру, в месяц амурскому тигру нужно около 200 кг мяса. Помогло предприятие и гималайским медвежатам, которых также спасал «Утес».

Еще один подопечный «Транснефти» - тигр Сайхан. Юному тигренку, которого ранили браконьеры, повезло - его нашли в тайге. Компания помогла в его лечении. Пострадавшего срочно доставили в Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных в селе Алексеевка, где ветеринары несколько дней боролись за его жизнь. Имя спасенному выбирали всем миром. Совместно с «Комсомольской правдой» объявили конкурс. Победило монгольское слово «сайхан», в переводе - «благородный».

За активную экологическую политику компания в очередной раз стала победителем Всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности России». Фото: Пресс-служба ПАО «Транснефть»

Мещерские гиганты

В начале прошлого века зубры в дикой природе исчезли. Вновь вернуть их в леса удалось благодаря двенадцати оставшимся особям в зоопарках.

Уже несколько лет компания помогает заказникам и национальным паркам в восстановлении популяции и расселении европейских зубров в российских регионах. Благодаря сотрудничеству «Транснефти» с «Национальным парком «Мещера» численность животных выросла более чем вдвое - до 120 особей. Это максимум, который может обитать на имеющихся территориях, поэтому сейчас молодые животные переселяются на новые территории, где для них достаточно корма и обеспечивается надлежащая охрана. Компания обустроила отловной вольер в Муромском заказнике, а также построила вольерный комплекс на территории национального парка в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области. Теперь территория станет не только местом разведения редких быков, но и привлекательным туристическим объектом.

Фото: Пресс-служба ПАО «Транснефть»

Геотрекер для Сани

Несколько лет назад в Нижегородской области, где проходят трубопроводы компании, начался эксперимент по созданию искусственных мест гнездования для редких видов птиц - сов, орланов, беркутов и других хищных пернатых.

При этом учитывались все условия, при которых птицы выберут предложенные человеком места. Например, платформы для скоп устанавливались размером не меньше 1 кв. м, чтобы птицы могли построить массивное гнездо из сосновых веток и сучьев. Деревья выбирались вблизи водоемов с рыбой. Всего было установлено больше 80 платформ и дуплянок, через год орнитологи проверили их и убедились, что птицам они пришлись по душе. Длиннохвостые неясыти, мохноногие сычи и скопы выводили на гнездовых платформах птенцов, и орнитологи оценили это как несомненный успех.

А в прошлом году стартовал пилотный экологический проект по отслеживанию путей миграции краснокнижных скоп. Судя по показаниям трекера, отдыхать скопа Саня, получивший прибор с доставкой (когда он был птенцом, ему прикрепили трекер прямо в гнезде), предпочитает в районе Нила.

Заботятся о пернатых и на Дальнем Востоке. Часть магистрального нефтепровода проходит по территории заказника «Аистиный» в Хабаровском крае. Собственно, этот заказник и появился-то благодаря строительству ВСТО-2. Краснокнижных дальневосточных аистов нефтетранспортники периодически пересчитывают. Сейчас, впервые за много лет, птичье поголовье на этой территории не сокращается, а увеличивается: проводя работы на объектах линейной части, специалисты установили искусственные опоры для гнездования крупных птиц. А недавно обнаружили два новых гнезда аистов, которые не были внесены в базу данных при предыдущем мониторинге.

Предметом заботы являются не только звери и птицы, но и растения. По закону каждое предприятие, работающее на землях лесного фонда, обязано проводить компенсационные посадки. Но в «Транснефти» идут дальше.

Хабаровская «дочка» предприятия вместе с учеными Ботанического сада-института ДВО РАН ведут обширную работу по сохранению разнообразия флоры. Недавно при содействии компании был открыт питомник краснокнижных растений в Благовещенске для восстановления популяций растений. В питомнике выращиваются более 14 тысяч экземпляров 20 видов краснокнижной флоры, три из них включены в Красную книгу РФ, остальные - в региональную Красную книгу. А во Владивостоке запущен проект по увеличению краснокнижной болотной орхидеи в Смидовичском районе Еврейской АО. Место посадок - окрестности НПС № 32 второй очереди магистрального нефтепровода ВСТО.

Фото: Пресс-служба ПАО «Транснефть»

Компания направила на благотворительные проекты по сохранению биоразнообразия фауны более 255 миллионов рублей.