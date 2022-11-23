Юлия Пересильд перестала скрывать тайного возлюбленного

Актриса Юлия Пересильд вышла в свет с коллегой Михаилом Тройником. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Юлия Пересильд одна из самых закрытых актрис. Лишь недавно она рассказала о том, что рассталась с Алексеем Учителем. От женатого режиссера блондинка родила двух чудесных дочек. После этого о личной жизни артистка не говорила. А на днях поразила публику внезапным поступком.

Юлия Пересильд вышла в свет с новым бойфрендом. Актриса светилась от счастья рядом с коллегой Михаилом Тройником. Они вместе снялись в фильме "Вызов". "В процессе было много физической нагрузки, каскадерской работы. Юлия бросается в работу с головой, мотивирует. С ней не страшно в космос полететь, это правда", - говорил о ней актер сериала "Метод".

Юлия Пересильд. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На красной дорожке артисты крепко держались за руки и обнимались. А потом спутник галантно увел любимую в зрительный зал, что-то тихо нашептывая на ушко.

Напомним, год назад Юлия Пересильд рассказала об отношениях с отцом своих дочерей Алексеем Учителем. В 2009 году на свет появилась их старшая дочь Аня, а в 2012-м - Маша. Счастливый отец присутствовал на крестинах второй девочки. "Это история моей жизни, которая прошла в любви. Отношения были нашим общим выбором. И сколько бы угрызений совести я ни испытывала, а их было очень много, все это ерунда по сравнению с любовью и детьми…" - отмечала актриса.

2017 год. Режиссер Алексей Учитель, актриса Юлия Пересильд и их дочери Анна и Мария в Большом театре. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

После расставания они продолжают присутствовать в жизни друг друга. "Мы люди, которые уже достаточное количество лет не вместе. Мы ругались раньше, когда был повод. Мы очень дружим, у нас очень хорошие отношения. У каждого уже своя история. У нас прекрасные дети", - признавалась звезда.

Она отметила, что для их детей разрыв прошел незаметно. "Девочки общаются с отцом, он им очень нужен. Все остальное - ерунда. И, конечно, я белой завистью завидую людям, которые могут десятилетиями жить вместе… Я о таком мечтаю. Это невозможно организовать... Это что-то божественное. К сожалению, мне пока так и не встретился человек, который сказал бы: «Пошли замуж!»" - вздыхала она.