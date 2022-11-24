Экстремально похудевшая после «Ледникового периода» Подольская показала фигуру в бикини

В «Ледниковом периоде» Подольская выступала в паре с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым. Фото: Иван МАКЕЕВ

Наталья Подольская улетела на отдых в Объединенные Арабские Эмираты. 40-летняя певица отправилась в Абу-Даби, чтобы на берегу моря восстановиться после съемок в проекте «Ледниковый период». В шоу артистка выступала в паре с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым.

В ОАЭ Наталья улетела вместе с сыновьями, 7-летним Артемием и 2-летним Иваном. Глава семейства Владимир Пресняков-младший был вынужден остаться дома, поскольку внезапно заболел коронавирусом. По словам Подольской, главная цель ее отпуска – максимально восстановиться после «Ледникового периода». Изнуряющие съемки, большие физические нагрузки и многочасовые репетиции вымотали певицу настолько, что она экстремально сбросила вес.

Подольская поделилась снимками в бикини на пляже в Абу-Даби. Фото: соцсети.

«А что писать…Похудела после съемок «Ледникового» прилично. Аппетита нет. Володя не полетел из-за осложнений после ковида, и это стало для нас неприятным сюрпризом. Но море всегда меня успокаивает и умиротворяет. План - восстановление», - поделилась в соцсетях Наталья.

Артистка снялась в бикини на пляже, продемонстрировав изящную фигуру. Наталья действительно сильно похудела и выглядит очень хрупкой. По мнению поклонников, ей совершенно не помешает прибавить пару-тройку килограммов.

Певица призналась, что сильно похудела во время съемок ледового шоу. Фото: соцсети.

Наталья не раз принимала участие в экстремальных телепроектах, требующих больших физических нагрузок. Даже со своим мужем Владимиром Пресняковым она познакомилась в 2005 году во время съемок телешоу «Большие гонки».

Исполнительница рассказывала, что влюбилась в наследника известной фамилии с первого взгляда. Владимир ей тоже симпатизировал, но женился на Наталье далеко не сразу. На тот момент Пресняков был женат на дизайнере Елене Ленской. Подольская говорила, что начала встречаться с Пресняковым только после того, как он официально развелся.

По мнению поклонников, ей совершенно не помешает прибавить пару-тройку килограммов. Фото: соцсети.

Они поженились пять лет спустя, в 2010 году. Через пять лет на свет появился их первенец Артемий. А в 2020 году Наталья родила мужу второго сына Ивана. У Владимира Преснякова также есть старший сын, 31-летний Никита – его родила первая супруга музыканта Кристина Орбакайте.