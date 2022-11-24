Анфиса Чехова отказалась всего от одного продукта и похудела на 30 килограммов

Анфиса отказалась всего от одного продукта. Фото: соцсети.

«Жирная, похудей, хватит жрать» - такие обидные комментарии Анфиса Чехова много лет подряд читала под своими фотографиями в соцсетях. Телеведущая не скрывала, что почти вся ее сознательная жизнь была посвящена борьбе с лишним весом.

Анфиса всегда была пышечкой с сексуальными формами, которые в итоге сделали ее звездой. Тем не менее, Чехова постоянно стремилась избавиться от лишних килограммов, поскольку большой вес начал угрожать ее здоровью. Было время, когда телеведущая поправилась до 90 килограммов. Диеты, спорт - ничего не помогало. И только отказ от определенного продукта помог ей похудеть сразу на 30 килограммов.

В соцсетях Анфиса поделилась секретом своего волшебного преображения. На самом деле ничего чудесного с ней не случилось: чтобы похудеть, телеведущая навсегда отказалась от сахара. 44-летняя Чехова уверена, что этот продукт оказывает разрушительное воздействие на организм, и называет его разрешенным наркотиком.

«Сахар - это разрешенный наркотик, причем кокаиновой группы, который повышает эндорфины, вызывает эйфорию, сильное привыкание и вместе с этим разрушает наш иммунитет, - написала Анфиса в соцсетях. - Приводит к ожирению, сахарному диабету, вымывает калиций из костей. После того, как я отказалась от сахара, моя жизнь в корне изменилась! Даже мышление, даже сознание! Сахар - самое шикарное питание для паразитов, живущих в нашем организме».

Сейчас Анфиса смело демонстрирует фигуру в купальниках и рекламирует нижнем белье. Фото: соцсети.

Кроме того, Анфиса старается есть поменьше мяса и выпечки. По ее мнению, дрожжи также способствуют набору веса. А еще телеведущая занялась йогой, без которой теперь не представляет своей жизни.

Пересмотрев свой рацион, телеведущая за два года сбросила 30 килограммов. Сейчас Анфиса смело демонстрирует фигуру в купальниках и рекламирует нижнее белье. К счастью, даже после похудения соблазнительный пышный бюст телеведущей остался при ней.