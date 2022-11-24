Вслед за Трампом на его покойной жене решили нажиться и их дети

28-летняя Ивана и Дональд познакомились в 1976 году на горнолыжном курорте, а через год обвенчались Фото: REUTERS

Скончавшаяся недавно бывшая жена экс-президента США Дональда Трампа Ивана Трамп в 1992 году купила в Нью-Йорке дом за $2,5 миллиона.

Сейчас ее наследники – трое ее общих с Дональдом Трампом детей – Иванка, Эрик и Дональд-младший – выставили этот дом на продажу, оценив его в $26,5 миллионов.

В Нью-Йорке есть дома и подороже, но этот, по оценкам риэлторов, столько не стоит. Максимум, в который они его оценили, составляет $19 миллионов.

Наследники уступать не намерены. Похоже, что они, как и папочка, намерены нажиться на покойной Иване.

Самому Дональду Трампу похороны бывшей жены помогут избежать высоких налогов. Ведь он похоронил ее на территории собственного гольф-клуба.

28-летняя Ивана и Дональд познакомились в 1976 году на горнолыжном курорте, а через год обвенчались. Супруги были партнерами не только в любви, но и в бизнесе: Ивана занимала руководящую должность в одном из казино, принадлежащих Трампу.

Трамп, кстати, всегда высоко ценил предпринимательскую хватку своей жены, называл ее конкурентоспособной и требовательной.

Их брак продлился 15 лет. В 1992 году актриса Марла Мейплс увела Дональда из семьи. Ивана не простила разлучницу, но сохранила прекрасные отношения с отцом своих детей.

Уже будучи на президентском посту, бывший муж предложил Иване стать послом США в ее родной стране – Чехии. Но она отказалась, сказав, что свобода ей дороже.

«Мне нравится делать то, что я хочу, идти, куда хочу, с кем хочу, - прокомментировала свой отказ Ивана. – Сейчас у меня идеальная жизнь».

Дональд Трамп в 2014 году получил разрешение от властей на то, чтобы выделить на территории своего гольф-клуба отдельный участок на 10 захоронений.

Как оказалось, он надолго обеспечил себе приличные налоговые вычеты: в Америке за кладбищенскую землю в казну ничего платить не нужно, тогда как земельный налог конкретно на этот участок составлял бы $80 тысяч.

Даже на смерти родных бывший американский лидер делает деньги. Теперь аналогичным образом пытаются заработать и его дети.