На китайских заводах по сборке айфонов бунтуют рабочие

Часть людей смогла прорвать медицинско-полицейские кордоны и разбежаться по домам Фото: EAST NEWS

На крупнейшем предприятии по сборке продукции Apple в китайском городе Чжэньчжоу проходят массовые протесты: часть рабочих недовольна внесением изменения в их контракты и уменьшением заработной платы.

Завод компании Foxconn в Чжэньчжоу собирает больше айфонов, чем любое другое предприятие в мире.

Недавно у ряда рабочих были получены положительные тесты на коронавирус, и территорию завода объявили карантинной зоной. Часть людей смогла прорвать медицинско-полицейские кордоны и разбежаться по домам. В ответ на это администрация предприятия наняла новых, посулив им солидную прибавку к заработной плате. Именно слухи о том, что этой надбавки не будет, и привели к массовым акциям протеста со стороны работников. Кроме того, «новички» жалуются, что их селят в общежитии в одни комнаты со «старыми» рабочими завода, которые, возможно, заражены коронавирусом.

В администрации подобные сообщения назвали ложью и заявили, что новых работников размещают в комнаты, предварительно подвергнутые дезинфекции. Также в управлении предприятия пообещали выполнить все взятые на себя ранее обязательства по выплате заработных плат.