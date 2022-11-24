Пресс-секретарь Байдена нахамила журналистам

Жан-Пьер на повышенных тонах начала упрекать журналистку в вызывающем поведении и неуважении Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента США Джо Байдена Карин Жан-Пьер вступила в спор с журналисткой и, в результате, в ходе брифинга сорвалась на эмоции.

Причиной всплеска злости Жан-Пьер стал вопрос журналистки из Daily Caller. Она хотела узнать у главного инфекциониста США Энтони Фаучи, также отвечавшего на вопросы - что он сделал для расследования дела о появлении на свет коронавируса.

Жан-Пьер на повышенных тонах начала упрекать журналистку в вызывающем поведении и неуважении.

- Я не буду давать вам слово, если вы будете громко говорить, к тому же вы занимаете время, поскольку доктор Фаучи должен уйти через пару минут. Я закончила, я не буду с вами ругаться,- вспылила пресс-секретарь и отошла от трибуны.

Однако журналистку поддержал один из ее коллег. Он заявил, что вопрос обоснован и имеет право быть заданным. Жан-Пьер вернулась к микрофону и резко отреагировала: «Сейчас не ваша очередь. Я услышала вопрос, но мы не работаем так, как вы хотите. Это неуважительно. Я закончила, с меня хватит, прямо сейчас с вами всё», - окончательно вышла из себя она.

Это не первый инцидент со всплеском гнева главы пресс-службы Белого дома. Недавно она резко оборвала фразой – «не ваша очередь говорить» - журналистку, задавшую вопрос о состоянии здоровья действующего президента США.