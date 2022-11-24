«Громкую связь не включаю». О чем рассказывает с линии фронта экс-глава Читы, ушедший на спецоперацию

Градоначальник Читы Александр Сапожников отправился добровольцем в зону СВО. Фото: Управление пресс-службы и информации Губернатора Забайкальского края/Личный архив

Накануне Александр Сапожников сам позвонил мне на мобильник и подробно рассказал о том, почему он решил добровольно покинуть пост градоначальника, чтобы отправиться в зону специальной военной операции.

Вот что еще сказал экс-глава Читы…

О решении вернуться в армию

- Я - патриот своей Родины, у меня бабушка – ветеран Великой Отечественной войны (царство ей небесное). Я люблю свою Родину, свою страну, никуда не уезжаю, и не собирался никогда. Для меня это большая честь – защищать свою страну. Конечно, и в тылу надо работать, это тоже работа, это фронт, не спорю, но я принял такое решение..

Руководил городом, занимался рукопашным боем…

- А вот мне Александр Осипов, губернатор Забайкальского края, про вас еще сказал, что вы постоянно занимались рукопашным боем. Или чем?

- Да, я постоянно, давно уже. (Чтобы не терять форму.)

«Громкую связь не включаю - воинская часть же»

- Скажите, Александр Михайлович, а трубочку поближе можно? А то слышимость - не очень. У вас не громкая связь, случайно?

- Нет, нет, я не включаю здесь. Воинская часть же.

- А в военной форме вы ещё не фотографировались?

- Нет пока.

- Можете попросить ваших однополчан, чтобы они вас щелкнул? - Сегодня, да? Ну, разве что не на улице - здесь же армия. Только в помещении. (Через 15 минут корреспондент KP.RU получил смс: «Фото отправил». А на электронную почту тут же пришел и сам снимок, который вы здесь видите.)

О том, как получил в Чечне контузию

- О контузии расскажите. Ну, в смысле, обстоятельства?

- Взорвался снаряд рядом.

- Ну, понятно.

- То есть солдатом был еще, пацан 18-летний. До 19 лет чуть-чуть не хватило.

В заявлении об отставке сослался на президента Путина

- Вот губернатор Осипов чуть ли не плакал, когда рассказывал мне, что вас отпустили. Вы прямо написали заявление? А что было в заявлении?

- Ну, прошу меня мобилизовать, согласно Указу Президента Российской Федерации. Так же пишется.

- А как подавали в отставку?

- Ну, просто подал в отставку – и все. Пишу - прошу освободить от занимаемой должности в связи с убытием в Вооруженные Силы Российской Федерации. В связи с мобилизацией. И все, написал. (Кстати, это заявление было подано ещё 18 ноября.) Я думаю, депутаты в четверг уже примут мою отставку. (Так оно и случилось. Но до 24 ноября, уже находясь в части, Сапожников ещё числился главой Читы.)

«Жена и дочка со мной не фоткаются»

- Можете фотографию мне прислать - для публикации, где вы с женой и дочкой?

- Ну, я у супруги спрошу. Я прошу прощения, у меня ни дочка, ни жена никогда не фотаются. Они говорят: ты политик, а мы – твоя жена и твоя дочь.

Рука к козырьку - не «честь отдать», это - воинское приветствие

- Скажите, как вот - сперва быть большим начальником, а потом вдруг – раз – вы подчиненный, вы козырять должны, честь отдавать сейчас?

- Воинское приветствие это называется. Так правильно.

- Я в музыкальном взводе служил, потому могу ошибаться вот в терминах.

О президенте Путине

- Молю Бога, чтобы он был здоров, чтобы он долго-долго был у нас президентом. И для меня большая честь жить в этой стране, в России, с таким президентом.