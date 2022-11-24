В Кузбассе хотят активно развивать туризм и создать всесезонный курорт, входящий в ТОП-5 мирового уровня

Фото: Администрация Правительства Кузбасса

Горы и динозавры

Туристическая привлекательность, как ожидается, с одной стороны будет работать на имидж Кузбасса, а с другой - стимулировать развитие смежных отраслей (транспорт, торговля, сфера услуг, строительство и другие) и создание тысяч новых рабочих мест.

На мировом рынке туристических услуг Кузбасс много лет являлся белым пятном: мало кто рвался посетить промышленный регион с плохой экологией. Сейчас стоит задача изменить ситуацию. И прежде всего внимание уделят инвестициям в Шерегеш, который Сергей Цивилев хочет видеть круглогодичным курортом, входящим в ТОП-5 мирового уровня. Он будет ориентирован на семьи с детьми, активную молодежь, бизнес-туристов. В инфраструктуру комплекса, где можно будет не только гонять на горных лыжах и сноубордах, но и ездить на велосипедах и прогуливаться по пешеходным дорожкам, только из федерального бюджета в ближайшие три года вложат 2,7 миллиарда рублей.

В Таштагольском районе появятся две автомобильные дороги, сети водо- и электроснабжения. Обновляться будет общий номерной фонд для приема туристов - в итоге он составит около 449 жилых пространств.

На днях дан старт работе первого в России удаленного багажного терминала, расположенного в Шерегеше. Благодаря доставке багажа из аэропорта Новокузнецка непосредственно на курорт, гости могут дополнительно около восьми часов понаслаждаться красотами Горной Шории. А через пять лет туристов здесь должен начать принимать собственный международный аэропорт - третий в Кузбассе. Его пропускная способность будет составлять 200 пассажиров в час, а протяженность взлетно-посадочной полосы составит 3,2 километра. Это, как отметил Сергей Цивилев, позволит принимать воздушные суда любой категории.

А, к примеру, любителям экзотики наверняка будет интересно осмотреть скелеты сибирских пситтакозавров возрастом 130-120 миллионов лет, которых нашли возле деревни Шестаково в Чебулинском округе. И принять участие в фестивале «Динотерра».

Кузбасс – надежный регион

Конечно, инвестор так просто не приходит, для него создаются определенные условия. И в Кузбассе с этим проблем нет. Как сообщил губернатор, только крупные предприятия региона в течение ближайших трех лет намерены реализовать более четырехсот инвестиционных проектов, что дополнительно привлечет в экономику более триллиона рублей, благодаря предложенным бизнесу особым льготным условиям и налоговым преференциям. А недавно глава Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Кузбасс» на территории города Кемерово и Топкинского муниципального округа. О готовности стать резидентами здесь заявили уже пять предприятий, будет создано свыше 1200 рабочих мест.

В бюджетном послании Сергей Цивилев отметил значительный рост сельского хозяйства, пищевой промышленности, машиностроения. И особо подчеркнул, что предприятия активно модернизируются для выпуска импортозамещающей продукции. Так, в химической промышленности по итогам года ожидается прирост в 2,2 раза налоговых поступлений.

Фармацевтические компании осваивают выпуск инновационных препаратов нового поколения - противотромбозных и обезболивающих, которые смогут конкурировать с иностранными аналогами. А машиностроители из Кемерова вместе с коллегами из Томска и Донбасса создали первый импортозамещающий проходческий комбайн,

Несмотря на сбои в логистических цепочках, в базовой для Кузбасса угольной отрасли высокие цены на уголь позволили нарастить налоговые поступления отрасли в консолидированный бюджет. По итогам года ожидается около 120 миллиардов рублей - это в 1,8 раза больше, чем в прошлом году. Показатели могли быть и больше, но остается проблема с вывозом угля по Восточному полигону. Угольщики и власти региона продолжают работу с железнодорожниками, чтобы исправить ситуацию.

- Главной задачей было и остается повышение качества жизни каждого кузбассовца. Наш ответ на все вызовы - работать еще энергичней, - подчеркнул Сергей Цивилев.