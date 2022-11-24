ВКонтакте создала дипфейк-технологию для UGC-контента: нейросети в один клик заменят лица пользователей на лица селебрити в VK Клипах и VK Видео

Впервые все авторы контента в социальной сети смогут легко и быстро примерить на себя лица знаменитостей прямо в редакторе VK Клипов или специальном мини-приложении

Впервые все авторы контента в социальной сети смогут легко и быстро примерить на себя лица знаменитостей прямо в редакторе VK Клипов или специальном мини-приложении. Это стало возможным благодаря собственным технологиям обработки видео, созданным Командой ВКонтакте.

Воспользоваться инструментом можно в редакторе VK Клипов — как в отдельном приложении, так и во вкладке«Клипы» внутри мобильного приложения ВКонтакте. Технология также появилась и в специальном мини-приложении, с помощью которого «Дипфейк» можно опубликовать в VK Клипах и в VK Видео. Результатом можно поделиться с друзьями в личных сообщениях или скачать на устройство.

Функция «Дипфейк» позволяет пользователям создавать реалистичные ролики, в которых возможно примерить на себя лица селебрити. В основе работы технологии — созданные ВКонтакте нейронные сети, которые позволяют трансформировать лицо пользователя в лицо знаменитости, обеспечивая узнаваемые черты звезды и сохраняя фотореалистичность результата. Решение обрабатывает видео практически в режиме реального времени и обладает высокой производительностью. Это позволит создавать ВКонтакте свыше 200000 видео с дипфейками ежедневно.

Создание роликов доступно непосредственно в редакторе сервиса VK Клипов, где на выбранный фрагмент снятого видео можно наложить лицо знаменитости с помощью кнопки «Дипфейк». В мини-приложении достаточно загрузить новое видео или выбрать из уже доступных на платформе ВКонтакте. Ролик должен быть не длиннее трёх минут для VK Клипов и десяти минут для VK Видео. Своими образами поделилась Ольга Бузова, Клава Кока, Егор Крид, NILETTO, Даня Милохин и Катя Адушкина. Теперь каждый пользователь может стать звездой — это способствует привлечению внимания к видео и уже на старте повышает вовлечённость аудитории.

Сгенерированные ролики помечаются специальным вотермарком при экспорте на внешние площадки, чтобы зрители смогли без проблем отличить дипфейк-видео от роликов с реальными звёздами. Кроме того, все обрабатываемые видео проходят автоматическую проверку на соответствие правилам публикации контента ВКонтакте, а пользователи получают дополнительные уведомления о том, что созданные при помощи технологии«Дипфейк» видео носят исключительно развлекательный характер.

Александр Тоболь, СТО ВКонтакте, VK Видео и VK Клипов:

«Мы внедрили технологию дипфейков в сервис вертикальных роликов VK Клипы, а также предусмотрели возможность загрузки роликов в VK Видео. Новинка позволит каждому пользователю создавать реалистичные ролики, в которых возможно примерить на себя лица знаменитостей. Наши технологии несут в себе ряд инноваций. Так, например, большинство дипфейк-решений работают по принципу независимой обработки каждого кадра, поэтому даже минимальные изменения в положении и освещении лица на видео часто приводят к дрожанию и бликам. Мы же с командой при разработке технологии «Дипфейк» ВКонтакте решили обрабатывать видео как последовательность кадров с помощью рекуррентной нейронной сети — это позволило не только устранить артефакты, присущие решениям с покадровой обработкой, но и использовать возможности нейронной сети более оптимальным образом, кратно ускорив генерацию дипфейков.

В будущем мы планируем поддержать обработку видео в режиме реального времени и интегрировать технологию в другие наши сервисы, например в VK Звонки. Надеемся, что новая механика поможет нашим пользователям ещё больше экспериментировать с видеоконтентом, в несколько тапов создавать вирусные клипы и видео — и набирать миллионы просмотров».

Развитие ВКонтакте как крупнейшей в России платформы для пользователей и авторов — одна из основных целей соцсети. Для этого ВКонтакте постоянно внедряет новые технологии и делится ими со сторонними разработчиками, разрабатывает новые инструменты монетизации контента, улучшает пользовательский опыт, повышает безопасность. В третьем квартале ежедневные просмотры видео на платформе видеотехнологий VK(VK Видео и VK Клипы) обновили рекорд, достигнув 2,41 млрд в сутки. Сервисы продолжают активно развиваться, поддерживая авторов контента.