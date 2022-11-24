Турция в Сирии открыла «дружественный огонь» по американцам

Воздушные удары, поддержанные с земли артиллерией, наносились по северным районам Сирии, в которых расположены базы запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). Фото: REUTERS

В прошлое воскресенье Турция начала воздушную операцию «Коготь-меч», задействовав свыше 50 самолетов и 20 беспилотников. Воздушные удары, поддержанные с земли артиллерией, наносились по северным районам Сирии, в которых расположены базы запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). В начале этой неделе удары были продолжены. Президент Эрдоган, выступая в турецком парламенте, заявил, что Турция приступит к наземной операции в Сирии в подходящее для этого время.

Анкара объявила, что ее действия - месть за взрывы в Стамбуле 13 ноября, которые, по ее убеждению, были террористический атакой враждебных ей курдских формирований. Но есть обстоятельство, которое превращает удары Турции на севере Сирии в «дружественный огонь» - базы курдов находятся на территориях, которые контролируют американские войска. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер пояснил: «Недавние авиаудары в Сирии напрямую угрожают безопасности американских военнослужащих, которые работают в Сирии с местными партнерами над разгромом «Исламского государства» (запрещено в РФ) и содержат под стражей более десяти тысяч боевиков».

The Washington Post со ссылкой на военных уточняет, что один из ударов был нанесен всего «в 130 метрах от американского персонала, поэтому американские войска находятся в опасности». Это же издание приводит слова председателя Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли, который поговорил в среду со своим турецким коллегой и предостерег турок от нападения на запретные зоны вокруг американских войск. Но при этом, по его словам, нет никаких признаков того, что турки готовы к деэскалации. Поэтому, считает американский генерал, «разумный человек начинает задаваться вопросом: что это за союзник?»

«Союзнические» отношения партнеров по НАТО Турции и Греции хорошо известны. Между ними периодически возникают инциденты, в том числе и военного характера. Но США, главному распорядителю альянса, все же удавалось удерживать их в одной «упряжке». Но теперь турки готовы бить и по американцам? Действительно, интересный союз получается.

Политическая повадка турецкого президента, который в международной политике «гуляет сам по себе», уже не раз приводила его к успеху. Достаточно напомнить, как он заставил подтянуть перед ним животы шведов и финнов, решивших встать в натовский строй. Эрдоган выдвинул им жесткое условие: выдать укрываемых в этих странах курдских «террористов».

Но в нынешней ситуации лидер Турции пытается перехитрить всех - и своих западных союзников, и Россию. В ход уже пущены угрозы «довести до конца» планы по созданию на южных границах республики 30-километровой зоны безопасности. Но обозначены и возможные «уступки» - вплоть до встречи в будущем с президентом Сирии Асадом, к которому у него всегда была такая неприязнь, что «кушать не могу». По последним сообщениям информагентств со ссылкой на спецпредставителя президента РФ по Сирии Александра Лаврентьева, от Анкары «поступают сигналы», что обещанная сухопутная операция может быть отменена.

Для понимания нынешних действий Эрдогана принципиально помнить, что через полгода он собирается переизбраться на пост президента страны. По всем опросам шансов у него - 50 на 50. А что больше всего нравится избирателю? Решимость лидера в отстаивании безопасности страны.

Эрдоган, без сомнения, всех «уважать себя заставил». Вот чем может кончиться его политическое и военное наступление, пока сказать трудно. В бой он, по формуле Наполеона, уже точно ввязался, а что будет дальше - увидим.