Штрафы за пропаганду педофилии в России составят до 10 млн рублей

Штраф за пропаганду педофилии для граждан составит до 800 тысяч рублей, а для организаций до 10 миллионов рублей Фото: Shutterstock

Госдума РФ в четверг, 24 ноября, приняла пакет законов о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, которые вводят штрафы за пропаганду педофилии.

Как писал сайт KP.RU, принятый Госдумой РФ законопроект запрещает выдачу прокатного удостоверения на фильмы с материалами, пропагандирующими нетрадиционные сексуальные отношения и смену пола. Вводится запрет на рекламу и публикации с демонстрацией и пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений. Такие же правила распространяются на книги, кино и аудио.

Штраф за пропаганду педофилии для граждан составит до 800 тысяч рублей, а для организаций до 10 миллионов рублей. Иностранным гражданам грозит депортация. За распространение среди несовершеннолетних описания или изображения нетрадиционных сексуальных отношений или же предпочтений придется заплатить штраф в размере до 200 тысяч рублей, а для организаций до 4 миллионов рублей.