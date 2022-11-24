Видео задержания террористов, планировавших подрыв «Южного потока», опубликовала ФСБ

У задержанных изъят целый арсенал для диверсий

Сотрудники ФСБ России публикуют кадры задержания граждан России, которые причастны к подготовке теракта на газопроводе «Южный поток».

«Предотвращена попытка совершения украинскими спецслужбами диверсионно- террористического акта на газопроводе «Южный поток», по которому осуществляются поставки энергоносителей в Турцию и Европу. Задержаны граждане России, причастные к подготовке и ресурсному обеспечению теракта», - комментирует кадры ФСБ России.

У задержанных изъят целый арсенал для диверсий: 4 магнитные мины, 4 кг пластита, взрыватели замедленного действия. Кроме того у организаторов теракта обнаружены 593 тысячи рублей и средства связи, содержащие переписку и переговоры с куратором из спецслужб Украины, инструкции по сборке и установке взрывного устройства, а также передаче денежных средств и координаты места совершения подрыва в Волгоградской области.

«Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по статьям 30. 205 (приготовление к террористическому акту), 205.4 (организация террористического сообщества и участие в нем), 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение» пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ», - отметили в ФСБ России.