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Общество24 ноября 2022 10:20

Врачи вернули зрение бойцу, вытащив из глаз больше 10 осколков

Он снова будет видеть
Оксана НАРАЛЕНКОВА
Зрение раненому бойцу вернули, вытащив из его глаз больше 10 осколков

Зрение раненому бойцу вернули, вытащив из его глаз больше 10 осколков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Врачи Клинической больницы №1 им. Н.И. Пирогова провели уникальную операцию по восстановлению зрения бойца Николая Орды, который попал в больницу Луганска с ранением после взрывной травмы, сообщается на странице Вконтакте телеканала «Доктор». Зрение раненому бойцу вернули, вытащив из его глаз больше 10 осколков. Ранения у пациента были множественными, но больше всего пострадали глаза.

По словам заведующего отделением офтальмологии Первой городской Алексея Бахарева, самым сложным было извлечь все инородные тела из глаз. Сейчас зрение пациента восстановилось на 20% и есть надежда на дальнейшее улучшение. Николай Орда только в начале долгого пути по реабилитации и выздоровлению.

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