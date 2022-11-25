Знание - сила

Госслужащим Запорожья рассказали об информационной войне против России.
Еще летом Запорожская область заключила соглашения о сотрудничестве с Российским обществом «Знание».
- Я надеюсь, что проекты, которые будут реализовываться здесь, будут знаковыми и интересными, как и во всех регионах Российской Федерации, они будут успешными и интересными, - заметил тогда первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко.
К настоящему времени в багаже местного филиала просветительской организации уже много интересных проектов.
Первый делом «Знание» помогло педагогам подготовиться к новому учебному году. Учителя и преподаватели прошли курсы в Центре знаний «Машук» в Пятигорске. В лекциях и мастер-классах приняли участие учителя из Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Это учителя русского языка и литературы, истории, а также управленцы сферы образования.
- На сегодня у педагогов школ, преподавателей высших и средних профессиональных учебных заведений, управленцев сферы образования новых российских регионов есть запрос на повышение квалификации, приобщение и интеграцию в российскую систему образования, масштабирование современных технологий и практик организации образовательного процесса, - рассказал директор Центра знаний «Машук» Антон Сериков.
Среди участников - учитель истории одной из школ Мелитополя Алексей. Он рад, что за короткое время получил высококвалифицированную помощь.
- Моя методическая копилка значительно пополнилась. Пришло осознание, что, несмотря на расстояние, не чувствуешь себя далеко от дома, а ощущаешь частью единой многонациональной страны и единого народа, - сказал педагог.
Теперь учителя новых регионов России регулярно принимают участие в выездных сессиях в Центре знаний «Машук» на Ставрополье.
Например, в рамках «Педагогического марафона» в Центре знаний приехали 100 преподавателей. Для них провели семь мастер-классов от лучших психологов и педагогов страны по формированию имиджа, борьбе с выгоранием, использованию соцсетей в обучении и другим актуальным темам.
В числе топ-спикеров программы выступила российская радио- и телеведущая Юлия Барановская, куратор проекта «Женщины Донбасса. Истории сильных», и представила свой социальный проект о сильных женщинах из ЛДНР, которые за последние годы пережили трагические события, сохранив стойкость духа и надежду на лучшее.
Активно участвуют жители регионов в бизнес-интенсиве «В деле», только от Запорожской области 90 человек получили практические знания предпринимателей.
В ЛНР и ДНР прошел актуальный просветительский форум «С места в карьеру» и научный трек-проект «Ученый говорит». Регулярно проводятся интенсивы для государственных служащих.
Кинопоказ документального фильма «Запорожье» провели для молодежи. Фото: znanierussia.ru
Молодежь активно посещает сеансы проекта «Умное кино». Запомнился юным зрителям фильм «Говорит Россия! Запорожская область» с российским актером и общественным деятелем Иваном Охлобыстиным. В ленте рассказывается, до чего киевский режим довел экономику региона, как сегодня восстанавливается промышленность и агропромышленный комплекс после атак ВСУ, что происходит с рабочими местами.
А еще ребятня с удовольствием участвует в демо-версиях игр для школьников проекта «Лига знаний».
Работой с учителями и учениками «Знание» не ограничивается. Так, в конце октября в Запорожской области прошли просветительские форумы «Знания» для служащих министерства культуры, спорта и туризма и министерства здравоохранения региона. Спикер проекта рассказал о профилактике профессионального выгорания.
Также в рамках просветительского форума общества «Знание» государственным служащим в Запорожской области рассказали об информационной войне против России.
Кроме того, лекторы «Знания» работают совместно с Минобороны РФ почти во всех центрах боевого слаживания и установления боеготовности, в том числе на территории Донбасса, заявил Сергей Кириенко.
- В условиях СВО лекторы общества «Знание» с марта работали на всех территориях - Донецкой, Луганской Народных Республик, Херсона, Запорожской области. Я хочу всем этим людям сказать огромное спасибо, потому что эта работа была зачастую связана с требованием не только высочайшего профессионализма, но еще просто мужества, - сказал первый замруководителя администрации президента. - У нас лекторы работают там, где проходят обучение ребята, выполняющие свой гражданский долг по защите Родины.
СПРАВКА «КП»
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