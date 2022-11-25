Капитальный ремонт трассы в Крым закончится до конца года

Работы по ремонту дорог ведутся ежедневно и будут завершены раньше срока. Фото: Телеграм-канал Евгения Балицкого

Трассу Мелитополь - Джанкой, планируется отремонтировать уже до конца текущего года. Напомним, изначально приступить к ремонту трассы Мелитополь - Джанкой планировали в 2023 году, однако артерия, соединяющая Запорожскую область с Крымом, находится в очень изношенном состоянии, на дороге есть большие повреждения, поэтому было принято решение начать ремонт немедленно.

- Ход ремонтных работ на трассе Мелитополь - Джанкой держим на ежедневном контроле, - обратил внимание Евгений Балицкий. - Это очень важная транспортная артерия - она соединяется с Крымом. Ремонт идет сразу на двух участках трассы, чтобы как можно быстрее увидеть дорогу в должном состоянии.

Со стороны города Мелитополя работы будет вести подрядчик «Азимут», а со стороны КПП Джанкоя - компания «Альтера». Закончить ремонтные работы собираются до конца декабря 2022 года. Рабочие уже приступили к фрезерованию верхнего слоя асфальта, всего будет отремонтировано 120 километров дороги с частичной заменой основания в местах образования провалов дорожного покрытия.

- Работы ведутся круглосуточно, график опережаем, заканчиваем уже к 30 ноября, - заявил врио губернатора.

Ежедневно на объекте Мелитополь - Джанкой задействована группа спецтехники и бригада из восьми человек.

Активно ведутся работы по ремонту Мелитопольской объездной дороги. Идет фрезерование дороги - срезается старое дорожное полотно, ведется укладка нижнего асфальтобетонного слоя объездной дороги вокруг Мелитополя общей протяженностью 17,2 километра. Также дорожники исправляют обочины для увеличения пропускной способности трассы. Всего на объекте задействовано около 70 рабочих и 40 единиц спецтехники.

- Планомерно идем к выполнению важной задачи - восстановлению инфраструктуры и агломерации дорог области, которые не знали ремонта десятилетиями, - говорит Евгений Балицкий.

Для Запорожской области восстановление дорожной инфраструктуры стало одним из знаковых моментов развития социально-экономической жизни региона и возвращения к мирной жизни. Так, с июля идет интенсивный ремонт автомобильной дороги Мелитополь - Бердянск, где будет восстановлено 105 километров дорожного полотна. Три мобильных асфальтобетонных завода, размещенные в Мелитополе и Бердянске, позволяют ежедневно производить и отгружать 5 тысяч тонн асфальтобетонной смеси, которая используется для устройства автомобильной дороги.

- Перед нами стоят важные задачи восстановления агломерации дорог. Только в Мелитопольском районе речь идет о восстановлении 335 тысяч квадратных метров полотна. Общая стоимость ремонта которых составит полмиллиарда рублей, - добавил врио главы региона. - Наши специалисты перенимают опыт лучших специалистов России, используют новые современные технологии обслуживания дорог.