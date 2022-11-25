Курс на здоровье

В больницах появилось новое оборудование и достаточное количество лекарств.

МЕДИЦИНА СТАЛА БЕСПЛАТНОЙ

Здоровье жителей Запорожской области теперь под надежной защитой. Это стало возможно благодаря российским врачам и вложениям в систему здравоохранения. Люди, которые испытывали проблемы со здоровьем и нуждались в помощи медиков, не могут поверить, как все изменилось. До недавнего времени затруднительно было даже попасть на прием к специалисту, что уж говорить об очередях на лечение и платных операциях, поисках лекарств. Сейчас больницы пополняются новым оборудованием, появляются молодые кадры, опытные медики проходят стажировки у российских коллег, узнают о новейших методиках в сфере здравоохранения.

Самое важное, что теперь в России медицинскую помощь, в том числе и высокотехнологичную можно получить бесплатно, в рамках ОМС. Лечение, консультации, восстановление стали более доступными для каждого жителя региона. Впервые за тридцать лет в Запорожской области все пациенты больниц на стационарном лечении стали получать бесплатное питание за счет бюджета, больничные склады пополняются лекарствами.

Все это результат перехода на российские стандарты оказания медицинской помощи, когда во главу угла ставится благополучие пациента, а не зарабатывание денег.

- То, что работало до этого, напоминало сборную солянку. Тут не было понятных стандартов, даже образовательной деятельности не было, - делится своей оценкой завкафедрой из Башкирского медуниверситета Ильдар Лутфарахманов. Он вместе с коллегами сейчас помогает местным врачам эти стандарты внедрить.

НА ЛЕКАРСТВА УХОДИЛО ТРИ ЗАРПЛАТЫ

Еще одна проблема, которую уже начали решать, - недостаток врачей. Например, в Мелитополе в областной больнице долгое время не было даже врача-ортопеда, не было никаких металлоконструкций, медикаментов - украинские власти закупки всего этого не финансировали. Критической была ситуация для онкобольных. А диабетикам приходилось самим закупать инсулин. Сами пациенты рассказывают, что лечение было очень дорогостоящим, поддержку украинские власти не оказывали: платить приходилось за все: шприц, вату, работу медсестры. Сейчас все это в прошлом.

Как сообщают власти, в областной больнице Мелитополя хранится порядка 160 тонн препаратов. А в специальных холодильниках с температурой не выше 16 градусов содержатся флаконы с российской вакциной от коронавируса - защитить себя надежным препаратом теперь может каждый. Также в наличии есть вакцины от гриппа - «Гриппол Квадривалент» и «Флю-М». Все пункты вакцинации работают на основе амбулаторий в Мелитополе и в районах.

Запасаются в регионе не только медпрепаратами, но и кровью - для дальнейших переливаний. В этом очень помогают жители Запорожской области, которые понимают, как важно оказать помощь согражданам. Заготовку крови производят постоянно, в ней остро нуждаются местные роддома и больницы. Донорами становятся и чиновники.

- Я не первый раз сдаю кровь и всех призываю это делать. Мы же все кровные братья и должны помогать друг другу. В больницах должен быть запас крови, чтобы спасать пациентов, и мы должны в этом оказать поддержку, - отметила министр строительства и архитектуры, ЖКХ региона Юлия Губанова.

Стать донором можно, обратившись в областную больницу. Сейчас нужна кровь всех групп.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Также в регионе продолжают работать российские врачи, которые для помощи местным пациентам используют весь свой опыт и новейшие технологии. На помощь своим коллегам они приходят в особенно сложных случаях, используя инновационные методы российской медицины. В основном специалисты РФ проводят такие сложные операции, как удаление новообразований или же пластика выраженных дефектов. Но вообще работают они по всем направлениям: так весь октябрь в Мелитополе принимали пациентов высококвалифицированные специалисты из Питера и Уфы, среди них врачи-кардиологи и детский врач-ортопед.

Недавно благодаря мастерству врачей и использованию прорывных российских достижений помощь получил пациент с дефектом костей свода черепа. Такое последствие возникает при серьезных травмах, при этом кости не восстанавливаются, а образовавшуюся полость нужно закрыть. Еще недавно врачи на Украине использовали для этого протоклил, сталкиваясь в процессе с рядом сложностей. В этот раз использовали титан - российские доктора уже доказали, что сетку из этого материала использовать намного эффективнее.

- Этот метод снижает риски возникновения осложнений, процедура занимает 40 минут, а через три дня пациента можно будет выписывать, - отметил нейрохирург НМИЦ им. Алмазова Минздрава России Эльдар Ахмедов.