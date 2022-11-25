Ветеринары со всей России помогают животным в Запорожской области

Неравнодушные жители начали подбирать котиков и собачек с улицы.

СОТНИ ДОМАШНИХ ПИТОМЦЕВ ПРЯЧУТСЯ В ПОДВАЛАХ

- Мы помогаем людям, но не можем оставить без внимания и животных, - хором говорят волонтеры. Обычно юные ребята из движения «Юг Молодой» заботятся о людях - доставляют гуманитарную помощь, готовят жилье для беженцев, собирают заявки от тех, кто оказался в беде. Но бросить хвостатых друзей они тоже не могут. Сотни животных, которые когда-то были домашними и любимыми, теперь прячутся в подвалах или в руинах зданий. Многие из них ранены, покалечены или просто больны.

- В Запорожской области нет официальных приютов. При киевском режиме власть не хотела брать на себя ответственность за животных, хотя люди очень просили. Помещения выделяли, но до конца дело так и не дошло, - говорит руководитель молодежного движения «Юг Молодой» Юлия Клименко. - Это привело к тому, что люди сами взяли на себя заботу о животных.

Неравнодушные жители начали подбирать котиков и собачек с улицы и приручать. Это привело к тому, что у некоторых в домах собрались десятки питомцев, каждого из которых нужно вылечить и накормить. В одиночку сделать это практически невозможно.

- По сути это и есть приюты, просто неофициальные, которые должным образом не финансируются. Мы начали им помогать. К примеру, мы плотно работаем с женщиной, у которой живут 140 собак и 80 кошек. И таких историй несколько, - рассказала «Комсомолке» Юлия Клименко.

ПРИВОЗЯТ КОРМ И ЛЕКАРСТВА

Во время эвакуации в спешке покидающие родной дом люди просто забывали о питомцах, не могли или не хотели их забирать. Так подопечных в приютах стало в разы больше. Поддержку пришлось искать у окружающих.

- Мы помогаем таким людям в основном гуманитаркой. Доставляем корма, каши, лекарства килограммами. Иногда наши волонтеры помогают и физически. Сейчас, к примеру, проходит акция по кастрации и стерилизации животных. Для этого к нам приехали медики из центральной России. Ветеринары делают все это бесплатно, что значительно сокращает расходы хозяевам питомцев, - отмечает Юлия.

На освобожденных территориях ветеринары-добровольцы работают уже не первый раз. Медики из Петербурга и Рязани собрались вместе, чтобы помочь большему количеству животных, а также их хозяевам и подать пример коллегам.

- Мы уже были с такой же командировкой в Мариуполе. Там помогали всем, кто обращался. В основном кастрировали, стерилизовали, но в этот раз нас пригласили волонтеры. Мы впятером откликнулись и приехали. Хотели больше ребят, но не смогли. Мы надеемся, что этому примеру последуют и другие российские врачи, - рассказал «Комсомолке» ветеринар Максим Питетский.

В Запорожской области медики пробудут всего три дня, но за это время они успеют провести десятки операций. К сожалению, оказать помощь всем хозяевам пушистиков они не смогут, поэтому в этот раз в приоритете именно те, кто держит свои приюты.