По самому Киеву удары не наносились, а все разрушения в жилой застройке оказались следствием применения украинской армией американских средств противовоздушной обороны Фото: REUTERS

В общем, 23 ноября противовоздушная оборона НАТО, что была поставлена Киеву показала не только свою несостоятельность, но опасность для потребителя.

В Минобороны заявили, что 23 ноября российскими вооруженными силами был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. В результате удара нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий», - заявил на прошедшем брифинге официальный представитель Миноборны Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант особо подчеркнул, что «ни одного удара по целям в черте Киева не наносилось».

«Все объявленные киевским режимом разрушения в городе стали следствием падения ракет иностранных и украинских средств ПВО, размещенных в жилых кварталах украинской столицы», - пояснил причины разрушений в Киеве Конашенков.

Он также сообщил о новых потерях ВСУ за сутки в основных районах боевых действий: на Купянском направлении уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском направлении более 15-ти, на Южно-Донецком более 50-ти.

В боях уничтожены десятки танков, бронемашин и автомобилей украинских военнослужащих.

Также за сутки авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены: четыре беспилотника, установка реактивной системы залпового огня «Град», две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, два пункта управления ВСУ, а также 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 152-х районах.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

333 - самолета

177 - вертолетов

2558 - беспилотных летательных аппаратов

390 - зенитных ракетных комплексов

6791 - танк и другие боевые бронированные машины

902 - боевые машины реактивных систем залпового огня

3616 - орудий полевой артиллерии и минометов

7340 - единиц специальной военной автомобильной техники