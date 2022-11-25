НОВАЯ ВЕХА В ИСТОРИИ

На Донецком направлении союзные войска продолжают теснить врага от столицы Донецкой Народной Республики. Продвигаться сложно - украинские военные за восемь лет достаточно хорошо окопались, создав глубокоэшелонированную оборону. Однако наши мужественные и самоотверженные бойцы метр за метром освобождают донбасскую землю от боевиков киевского режима.

Донецкий аэропорт стал для дончан символом стойкости и новой вехой истории. Именно из постоянно обновляющихся сводок с боев за аэропорт в начале вооруженного конфликта дончане узнали имена Героев: Арсен Павлов - Моторола, Михаил Толстых - Гиви, Ахра Авидзба - Абхаз, Владимир Жога - Воха и многие другие.

Здесь проходило самое протяженное сражение войны в Донбассе - длилось оно 242 дня. Можно сказать, что в этом месте решалась судьба Донецка, ведь, прорвавшись, украинская армия могла бесчинствовать в центре города. К счастью, этого не случилось. Ополченцы не позволили.

Началось все на следующий день после выборов в незалежной, на которых победил Петр Порошенко. 26 мая 2014 года. Эту дату горожане называют днем, когда в Донецке закончился мир. Начались бои за воздушную гавань Донецка. Над городом закружила боевая авиация Украины. Еще тогда местные жители не могли догадаться, какие цели преследуют пилоты, какой им отдан приказ.

- Самолеты тогда летали настолько низко, что становилось страшно, - рассказывает житель Донецка Михаил. - Еще страшнее было, когда они начинали стрелять. Тогда мы еще не разбирались в военных делах и думали, что это снаряды. Но оказалось - воздушные ловушки. А через несколько часов по городу все-таки ударили бомбами.

27 мая стрельба затихла. Но уже 28 сентября 2014 года сражения возобновились. Ожесточенные бои на этой территории длились почти полтора года. Здесь происходил настоящий ад. Все пылало. Звуки стрельбы не стихали ни на минуту. 21 января 2015 года воздушная гавань перешла под контроль сил Донецкой Народной Республики.

ВЗЯЛИ ПОД КОНТРОЛЬ

Только спустя семь лет после крупной победы сил ополчения ДНР в аэропорту Донецка вооруженные формирования Украины были отброшены с окраин воздушной гавани. Теперь вся его территория перешла под контроль России.

Командир легендарного батальона «Спарта» Артем Жога.

- Все здания аэропорта контролировались нашими силами еще в 2015 году. Но территория аэропорта огромная, более десяти квадратных километров. И в районе поселка Опытное еще оставались незанятые нами позиции, - рассказывает командир легендарного батальона «Спарта» Артем Жога, полковник Народной милиции республики. - Их мы взяли больше месяца назад, но решили водружать знамя, когда отбросим силы врага за трассу М4, чтобы уже наверняка.

Жога отметил, что операции проводились совместно с ротой батальона 1539 «Архангел Михаил», с танкистами ОТБ и артиллеристами 238-й артбригады.

11 ноября появились сообщение о взятии под полный контроль России поселка Опытное, что на западной окраине Донецка, и выходе к населенному пункту Водяное. Также Российская армия продолжает наступательные действия на Невельское и Первомайское. Отметим, что с позиций в вышеперечисленных населенных пунктах украинские боевики регулярно вели обстрелы жилых кварталов Донецка и Макеевки.

Кроме этого, есть успехи в Марьинке под Донецком, взяты Майорск под Горловкой и Павловка под Угледаром.

- Противник еще имеет резервы и подтягивает достаточно серьезное их количество. Боевиков много. Это и мобилизованные, и ВСУ, и нацбаты, с их реальными потерями никто не считается, - говорит врио главы ДНР Денис Пушилин. - Нами сейчас предпринимаются ощутимые действия, которые нарушают налаженную систему военной логистики Украины и затрудняют работу всего силового блока противника.

Врио главы ДНР Денис Пушилин.

Пушилин отметил, что от Донецка, Макеевки, Горловки противник, безусловно, будет отодвинут, но обстрелы городов ДНР не прекратятся, пока украинских боевиков не вытеснят за пределы административных границ республики.

- Это мы видим на примере Луганской Народной Республики, которую Украина до сих пор систематически атакует, предпринимая различные, в том числе террористические методы ведения войны, - отметил руководитель ДНР.