Как восстановить потерянные документы

Помогут с восстановлением документов всем гражданам нового региона России.

Это касается и тех херсонцев, которые успели получить документы российского образца, но по различным причинам утратили их. Для восстановления понадобится любое удостоверение, подтверждающее личность, или копии. В качестве дополнительных документов можно предоставить сотрудникам медицинскую или трудовую книжку, военный билет или пенсионное удостоверение - это существенно ускорит процесс.

По вопросам получения документов российского образца обращаться по адресу: город Геническ, улица Мира, 41. График работы: с 8.00 до 17.00.

О готовности документа можно также узнать по телефону +7 (990) 058-79-73. Для этого необходимо назвать ФИО заявителя и населенный пункт, в котором заявление на получение паспорта подавалось изначально.

В администрации Херсонской области отмечают, что в скором времени для получения гражданства России в левобережной части региона откроют дополнительные пункты приема и выдачи документов.