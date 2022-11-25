Россия сосредотачивается, а время - наш союзник

«Союзники» Украине многое обещают. Только давать теперь не спешат.

С МИРУ ПО ПУШКЕ - УКРАИНЕ АРСЕНАЛ

Министр обороны Украины Алексей Резников отчитался, что за год для украинской армии было закуплено более 13 миллионов единиц оружия и военной техники. Понятно, что речь не только об автоматах Калашникова, но и о танках, ракетах, гаубицах, бронетранспортерах, боевых машинах пехоты и так далее. И это лучше всего отвечает на вопрос, с кем воюет Россия в ходе проводимой специальной военной операции. Практически с весны боевые действия ведутся не с одним государством, а, по факту, с блоком НАТО.

Украина тут лишь приложение к этому оружию. Помните, как прилетали по мирным городам «Точки-У»? Жесть. Киев обвинял Россию тогда в этих обстрелах. И вдруг прекратились прилеты именно этих ракет. В ноябре только один раз ВСУ применили этот ракетный комплекс. А почему? Да они у ВСУ закончились. И сами ракеты, и пусковые установки. 18 из 20 пусковых установок были уничтожены.

А на этом фото - натовская боевая машина пехоты. Очередной трофей.

Кстати, далеко не всегда и используют эти вооружения непосредственно украинские военные. Им дают то, что попроще, а вот к «серьезному» и дорогостоящему не подпускают. Взять те же «Хаймарсы» - давно известно, что за пультами управления этих установок РСЗО сидят непосредственно американские специалисты, а уж в «отпуске» они, в запасе или состоят на службе в армии своей страны, в данном случае не так уж и важно. Спутниковая и воздушная разведка США предоставляет им цели, спецы осуществляют наводку по координатам, а украинцам максимум что могут доверить - нажать кнопку. Это, кстати, говорят не только пленные вэсэушники, но и в Киеве признают. Например, говоря, что список целей предоставляют США, которые их и утверждают для ВСУ.

ОН ДОМ СВОЙ ОСТАВИЛ, ПРИШЕЛ ВОЕВАТЬ

Их очень много - флажков в центре Киева с именами погибших нацистов. На первом плане - флажок с именем погибшего бойца полка «Азов» (запрещен в РФ и признан террористической организацией).

Еще интереснее ситуация с наемниками. Их на Украине уже многие тысячи. Из США, Великобритании, Австралии, Хорватии, Германии, Испании, Колумбии, Бразилии, Японии и еще пары десятков стран по обе стороны и Атлантики, и Тихого океана. Но больше всего, конечно, из Польши. В Польше говорят про 1800 наемников из их страны в незалежной. На самой Украине называют цифру в 5000 только польских штыков. Они есть практически в каждой украинской военной части. Польское издание Dziennik polityczny прямо признает, что далеко не все они - добровольцы-наемники: «Это часть кадровой польской армии, главная задача которой обеспечить присоединение к Польше западной части Украины».

- На территории Украины находятся кадровые военные польской армии «в отпуске». Украинцы, видимо, не понимают, что никто, особенно поляки, не будет умирать за чужие земли и во имя Бандеры и Шухевича. Для польского народа националистическая позиция украинских властей, почитание убийц и мучителей наших соотечественников не оставляли сомнений в том, что польские и украинские народы никогда не будут братскими, - признают в Польше.

Тогда почему воюют за украинцев? Оказывается, не за них: «Это только часть грандиозного амбициозного плана по возвращению собственности». В общем, перефразируя когда-то известнейшую песню «Гренада», «он землю оставил, пришел воевать, чтобы Украину полякам отдать».

Наемники из других стран просто выполняют приказы своего начальства. И понятно, что платит им по этим контрактам не Украина. У Киева просто нет денег на них. Еще и по этой причине наемники просто посылают украинское командование, все чаще отказываясь выполнять его приказы. Их хозяева и командиры не в ВСУ и не в Киеве.

«УСТАЛИ»

«Кресты» на украинских танках - исторически знакомый опознавательный знак для российских солдат.

Между тем в Киеве настойчивые и истеричные просьбы дать денег и оружие не утихают, а, наоборот, становятся все громче и сильнее. Украина уже не просит, а требует. В интервью Washington Post замглавы министерства экономики Украины Тарас Качка объяснил это просто - если Запад прекратит поддержку Украины, Россия победит в кратчайшие сроки.

Ситуация для Киева постепенно меняется. В Европе и США все чаще политики и представители самых разных движений заявляют о необходимости сократить или прекратить помощь Украине, а вместо этого заняться решением проблем своих собственных стран. Наступающая зима начинает охлаждать самые горячие головы. В Чехии прекращения борьбы с Россией прямо требуют от правительства на демонстрациях протеста, на которые выходят уже многие десятки тысяч человек.

В Германии 73% населения недовольны, как федеральное правительство справляется с кризисами. Канцлер ФРГ Олаф Шольц «петляет», обещая на словах многое, а в итоге поставляя вооружения Киеву по минимуму. В главном спонсоре Украины США, после того как республиканцы взяли на выборах большинство в конгрессе (палата представителей), обещаются быть интересные дебаты и «разборки» по этому вопросу. Особо горячие республиканцы даже пытаются реализовать лозунг «Ни цента на Украину!», но это у них вряд ли получится.

Между тем объемы помощи действительно сокращаются. Причем в разы. В немалой степени потому, что практически все, что могли, страны - спонсоры Украины уже выгребли из своих арсеналов. В Великобритании признались, что в случае войны у армии королевства патронов и снарядов хватит всего лишь на пару дней. Немецкий бундесвер на голодном пайке. Американцам, чтобы восполнить необходимые для армии США запасы вооружений, нужно от года до двух-трех лет в зависимости от конкретного вида.

Кстати, программы многомиллиардной помощи Киеву со стороны Запада все чаще маскируют настоящие цели. Так, например, широко известно, что Байден решил выделить в помощь 40 млрд долларов. В реальности на Украину в программе приходится лишь 6 млрд. А остальные будут потрачены на сами США - от инвестиций в собственный ВПК и поддержки армии США в Европе до усиления посольства США в Киеве. В целях «помощи Украине». Одновременно американские «официалы» уже практически каждый день говорят Киеву о необходимости переговоров с Москвой. Они устали. И все больше воспринимают Украину «чемоданом без ручки».

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Украина погружена в темноту из-за ударов России по энергетической инфраструктуре страны. Но энергетика - это не только свет в квартирах, а и работа предприятий, в том числе и оборонных, снабжение армии и перевозка частей ВСУ. Россия закрепилась на оборудованных рубежах, что в условиях войны с НАТО нельзя не признать успехом. Наша армия ждет новых вооружений, про которые экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин буквально на днях заявил, что в ближайшие месяцы они появятся и станут «оружием победы». Российская военная промышленность работает в интенсивном режиме: в три смены производят танки, РСЗО «Торнадо» и многое другое, в том числе и новые подводные лодки. Заканчивается подготовка мобилизованных на полигонах и боевое слаживание новых подразделений нашей армии.

Время работает на Россию. И не только время.

Еще работают и сама Россия, и ее граждане. Что еще важнее.