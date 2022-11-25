Учим побеждать

Артиллерийский расчет гаубицы Д-30 в ходе практических стрельб на участке полигона Красный Яр в Забайкальском крае.

Для резервистов, а их более 300 тысяч, организован интенсивный курс подготовки. Обучение вновь сформированных подразделений организовано на 80 российских полигонах и в шести учебных центрах.

Резервы подтянуты

Учения на Чебаркульском полигоне.

Особое внимание уделяется подготовке разведчиков. В учебном центре в Елани Свердловской области эти специалисты проходят разнообразные испытания: огневая подготовка, оказание первой помощи, а также проведение разведывательных мероприятий на открытой и закрытой местности. Здесь же под руководством опытных инструкторов идут занятия и для мобилизованных в составе снайперской роты.

- Мы готовим ребят к встрече с противником в зоне боевых действий. Какие он применяет винтовки, прицелы, как его обмануть. Как сделать так, чтобы наши парни выполнили свой долг перед Родиной и живыми вернулись домой с победой, - поделился инструктор.

Тем временем в нескольких регионах подготовка мобилизованных завершилась, и бойцы отправились в районы проведения боевого слаживания. Так, в Ленинградской области резервисты приобрели новые навыки: ведение разведки и корректирование огня артиллерии с использованием беспилотных летательных аппаратов. А в Ставропольском крае военнослужащие на полигоне учебного центра ЮВО отрабатывали тактику штурма позиций противника и отражения его контратак. Во время проведения таких «уроков» основное внимание уделялось правильным тактическим действиям и эффективному применению вооружения и военной техники.

«Кто, если не мы?»

Инженерные войска тренируются на полигоне в Волгоградской области.

Прибывающие в зону спецоперации резервисты проходят дополнительную подготовку в условиях, максимально приближенных к реальному бою. Буквально в километре от линии фронта военные оттачивают свои навыки, доводя их до автоматизма. Инструкторы рассказывают о реальных боевых ситуациях, например объясняют, как правильно сгруппироваться, если рядом упала граната. На полигонах тренируются снайперы, автоматчики, пулеметчики, мобилизованные осваивают современную военную и специальную технику.

- Я служил относительно недавно, - говорит Сергей, доброволец из Ростова-на-Дону. - Сам тренирую ребят, но в целом специфика боев здесь другая. Поэтому важен опыт тех, кто уже побывал за линией фронта. Но если будет какая-то атака, мы вступим в бой. Для этого у нас все готово. Победа будет за нами.

Другой резервист, Владимир, попал на спецоперацию в числе мобилизованных: когда получил повестку, помчался в военкомат.

- Надо защищать свою землю. Мы здесь родились, женились, детей родили. Кто, если не мы?

«В комплектах все продумано до мелочей»

Урок по разминированию.

Для эффективного проведения и успешного завершения спецоперации важна не только военная подготовка бойцов, но и своевременное обеспечение их качественной экипировкой.

По итогам прошедшего на днях заседания Координационного совета по обеспечению потребностей ВС президент Владимир Путин поручил до 14 ноября привести нормативы обеспеченности Вооруженных сил материальными средствами в соответствие с реальными потребностями. При этом учитываться должна интенсивность использования и износа материальных средств. Но это вовсе не значит, что прежде власти не обеспечивали потребности бойцов в экипировке.

- Всего хватает, ни на что не жалуемся, - улыбается ефрейтор Иван Васильев, который сейчас находится в зоне боевых действий. - Выдают все в воинской части, из которой ты отправляешься. То, что нужно, это бронежилет, каска, спальный мешок, вещмешок и определенное имущество - форма.