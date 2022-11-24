Четвертый рейх Зеленского. Киев тщательно выбирает русскоязычных, чтобы отправлять на фронт

Вооруженные силы Украины поголовно мобилизуют и отправляют на фронт жителей русскоязычных областей страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Украине, как в просветленном демократическом государстве, равны все. Но как обычно одни равнее других.

Вооруженные силы Украины поголовно мобилизуют и отправляют на фронт жителей русскоязычных областей страны. Исключительно их. Речь в частности о Николаевской, Днепропетровской, Черкасской областях, и подконтрольной Киеву части Запорожской области. Более того, из Херсона приходят новости, что захватившие город украинские военные поголовно забирают тех, кто «сотрудничал с российской администрацией».

Об этом рассказал РИА Новости представитель российских силовиков в Херсонской области со ссылкой на источники в украинской армии.

А в это время, по их же словам, мужики из западных областей живут своей мирной жизнью. Их никто не трогает. «В Ивано-Франковске мобилизовано 40 человек, во Львове – 30».

Еще в ту же копилку: телеграм-каналы пишут, что служба безопасности Украины готовит рейды в Сумской области. Во-первых, будут ловить пророссийских граждан, чтобы просто пополнить обменный фонд пленными, во-вторых… на фронт. А как будут выявлять? Да устроят показательные «переброски техники», а потом начнутся тотальные проверки телефонов. Кто фотографии сделал, тот и шпион.

И это не про удобство - мол, эти живут ближе к фронту, а из Львова еще и везти надо. Нет, это селекция, которая проводится по прямой указке офиса Зеленского. Зачем? Да все просто. И ужасно.

Главная причина - западенцы почти все уже бежали в Польшу и еще дальше. А тем, кто живет на востоке бежать некуда. На запад? Их там никто не ждет и за людей не считает. На восток в Россию? Многие уже бежали, а кто не захотел или не смог - воевать.

Да и какие воины из западенцев? Они просто бегут с поля боя. Об этом не раз говорили и российские бойцы, и сами украинцы, попавшие в плен. А вот русскоязычным украинцам трусость не близка. Воины, которые по сути своей русские, их просто приучили называться украинцами, наоборот, проявляют характер и не оставляют свои позиции даже в самой сложной ситуации.

Не стоит забывать и «Кровавый занавес». Именно так. Кровавый, а не железный. Но смысл похож. Стравливая русских из Украины и русских из России Зеленский сеет вражду. Целенаправленно. Он пытается обозлить восток и поставить кровавую преграду между Россией и русскими людьми на Украине.

Еще это хороший способ и проредить неугодных - потенциально опасных русскоязычных. Отправляешь их на бойню и делу конец. Двух зайцев - одним выстрелом. И думающих на русском нет, и земля свободна. Это, кстати, еще задумка киевский властей, по словам источников среди украинских военных. Зеленский освобождает земли. В прямом смысле слова. Чтобы заселить их потом лояльными переселенцами с западной Украины.

Сам он до этого додумался? Еврейский мальчик из Кривого Рога способен на такое вероломство? Мог ли он стать верным последователем Геббельса? Конечно, мог. Что только ни влезет в голову за 9 лет тотальной пропаганды превосходства одного народа над другим. Но все равно слабо верится. Такое могли только посоветовать, навязать заставить. Кто? Либо совсем отбитые бандеровцы, либо… англосаксы. И вот об этом как раз говорят и источники российских спецслужб на Украине, да и ход истории.

Задача Запада - стравить Украину с Россией. Это их заветная мечта. Вот они и живут они по этим заветам. И Зеленский вместе с ними.