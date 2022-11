Несбывшиеся пророчества: почему в 21 веке не случилось обещанного конца света

В XXI веке человечество пережило 4 конца света. Как минимум. Фото: Shutterstock

Вот, новый поворот

В 2011 году потешной Шнобелевской премии (The Ig Nobel Prize) по математике был удостоен американский проповедник Гарольд Кемпинг, за вычисления и определения важных для человечества дат на основе библейских текстов. Ориентируясь на свои расчеты, он напророчил на 6 сентября 1994 года конец света. Облажался. Но не смутился, а пересчитал по-новому и отодвинул апокалипсис на 21 мая 2011 года.

Многие почему-то поверили. Пуще прежнего. Напуганные люди кинулись жертвовать проповеднику деньги, а то и все свое имущество в надежде попасть в рай, как тот им обещал. Даже по российским городам ходили своего рода волонтеры с плакатами: «Господь грядет 21 мая!», «Покайтесь!», «Труби тревогу - предупреждай людей!». Но мир опять так и не рухнул.

Кемпинг же снова, что называется, и ухом не повел. А как ни в чем ни бывало выступил с третьим пророчеством. Назначил конец света на 21 октября того же года. А про тот - несостоявшийся - пояснил, что он все-таки был. Но люди его не заметили, поскольку, по недомыслию своему, не поняли, что 21 мая стало началом разрушения существующего мира. А вот 21 октября надо ожидать окончательный конец всему и всем. Ожидания не оправдались.

Став лауреатом Шнобелевской премии, Гарольд Кемпинг признал свои ошибки.

Вместе с пастором потешными наградами были отмечены еще несколько американцев и их «коллеги-математики» из Южной Кореи и Уганды, которые предсказывали конец света на 1954, 1982, 1990, 1992, 1999 годы. Как подчеркнул Шнобелевский комитет, поясняя заслуги лауреатов, «они продемонстрировали миру, что математические вычисления надо производить с осторожностью».

Юмор не помог. На место одних лжепророков пришли другие.

2012 год – ждали неизвестно чего

Кто конкретно был автором пророчества о 2012 годе – самого оглушительного в XXI веке – неизвестно. Но у человечества, натурально, дух захватывало и мандраж пробирал. Некоторые паниковали. Социологические опросы демонстрировали: неминуемого конца света ждали 45 процентов населения Земли.

Понятно, на чем были основаны страхи. Они родились после того, как мир узнал о календаре древнего племени майя – именно о том, что он якобы заканчивается 21 декабря 2012 года. Что, якобы, и указывало на конец света.

Ученые, конечно, быстро разъяснили: заканчивается не календарь, а определенный период принятого у древних майя летоисчисления - период «Пятого Солнца», по местной терминологии, который продолжался 5126 лет. И после 21.12. 2012 наступит не конец света, а 22.12.2012. И начнется следующий цикл - так называемая «Новая эра».

Предвкушение конца света было столь пугающе притягательно, что человечество - в основной своей массе – даже не желало выслушивать разумные доводы. Миллионы людей, включая средства массовой информации, «разжигали ажиотаж» и пытались разгадать, какой именно катаклизм нас погубит. Но не разгадали. День 21.12.2012 не стал последним.

Астероид так и не врезался в Землю. Фото: Shutterstock

2015 год – гибель от удара астероида

Встретив 2013 год, человечество снова напугалось. Многочисленные сайты стали предупреждать о конце света, который ожидался в период с 22 по 28 сентября 2015 года. В основу этого пророчества были положены три факта, которые, по странному мистическом совпадению, дополняли друг друга.

Первый факт: откровение некого Рева Родригеса, которому якобы сам бог (при личной встрече) сообщил, что в Землю врежется огромный астероид. Как заверял сам новоявленный пророк, информацию, полученную от всевышнего, подтвердили в NASA. Признали, что, мол, действительно существует угроза падения небесного тела в океан около Пуэрто-Рико с последующими катастрофическими землетрясениями и цунами.

Второй факт: слова министра иностранных дел Франции Лорана Фабиуса, произнесенные им в мае 2014 года на встрече с тогдашним государственным секретарем США Джоном Керри. А выразился министр в том смысле, что у человечества осталось всего 500 дней, чтобы избежать климатического хаоса. И Барак Обама, и Джон Керри в курсе грозящей глобальной катастрофы, а это внушает надежду, что сообща с ней можно будет справиться.

( «As I said, we have 500 days to avoid climate chaos. And I know that President Obama and John Kerry himself are committed on this subject and I’m sure that with them, with a lot of other friends, we shall we able to reach success on this very important matter»).

Фабиус, конечно, имел в виду глобальное потепление и выбросы парниковых газов, которые надо бы побыстрее ограничить, но паникеры решили, что речь идет о падении астероида. Тупо прибавили к дате переговоров француза с американцем 500 дней и тоже получили 22-28 сентября 2015 года.

И наконец, третий факт: пророчество пастора Джона Хаги (John Charles Hagee) из Сан-Франциско – служителя церкви Краеугольного камня (The Church of the Corner Stone). Он ссылался на Библию, в которой, по его мнению, в разных местах упомянуты знамения, предшествующие апокалипсису. Например, в Книге пророка Иоиля (2:30-31) есть следующие строки:

«И покажу знамения на небе и на земле: кровь и огонь, и столпы дыма. Солнце превратится во тьму и Луна - в кровь, прежде чем наступит день Господен, великий и страшный».

«И Солнце стало мрачно, как власяница, и Луна сделалась, как кровь» - сказано в Откровениях (6:12.)

Хаги уверял, что речь в Библии идет о 28 сентября, когда состоится полное лунное затмение и Луна окрасится в красный цвет - образно говоря, «превратится в кровь». А Солнце к тому времени во тьму и в самом деле уже превращалось - 20 марта и 13 сентября 2015 года, во время солнечных затмений. Кстати, и дыма на земле тоже хватало - от многочисленных лесных пожаров. А поскольку знамения являются на небе и земле аккурат по Библии, то «страшный день Господен» наступит прямо сразу после «кровавой Луны». То есть утром 28 сентября. Пастор не стал оригинальничать и объявил, что всех погубит астероид.

Факты, в итоге, совпали. И люди запаниковали. Да так, что с опровержением выступило NASA. А потом повторяло его каждый год.

Успокаивая мнительную общественность, эксперты сообщали, что не ожидают столкновения Земли с крупными небесными телами в ближайшие 100 лет.

2017 год – пришествие Нибиру

Известный на Западе нумеролог Дэвид Мид (David Meade) — автор книги «Planet X – The 2017 Arrival» (Планета Х — прибытие в 2017 году) опять же с Библией в руках и собственными вычислениями доказывал, что мы не доживем до 24 сентября 2017 года, поскольку накануне - 23 сентября - Земля столкнется с этой самой Планетой Х, более известной под названием Нибиру. Однако пронесло. Даже астероид 2012 ТС4, удар которого с ужасом ждали 12 октября 2017 года, и тот пролетел мимо.

Планету Нибиру мы так и не дождались. Фото: Shutterstock

Опростоволосившись, как и его предшественник Кемпинг, Мид ничуть не застыдился, а воспользовался его опытом. И в свою очередь пояснил, что того мира, который существовал до 23 сентября 2017 года, уже нет. Он не погиб, но изменился, просто люди этого не заметили. А Нибиру обязательно прилетит.

Позднее последователи Мида заверили, что Нибиру уже на подходе. С Землей не столкнется, лишь приблизится и своим гравитационным воздействием все-таки спровоцируют массовые землетрясения и извержения вулканов. Они начнутся 19 ноября 2017 года, продолжатся до середины декабря и в конце концов разорвут Землю на части.

Нибиру не прилетела. И не приблизилась. Трезвомыслящие астрономы ее не видели и не видят.

ИТОГО

Не ваше дело. И не наше

И Священного писания следует, что конец света обязательно наступит. Но когда? Одному Богу известно. И не кто, кроме него не назовет точную дату. А назовет – наверняка соврет.

Вот, к примеру, строки из Библии:

Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей, — не бойся его.

(Второзаконие 18:20-22)

О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один.-

(Евангелие от Матфея 24:36)

Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти.

(Деяния апостолов 1:7)