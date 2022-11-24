«Росатом» представил в Сочи новые проекты

Традиционно на «АТОМЭКСПО» налаживаются сотни деловых связей. Фото: АТОМЭКСПО

ЕСТЬ ЭНЕРГИЯ - ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

Мог ли кто-нибудь из европейцев еще в начале года представить, что газ подорожает в 8 раз?! А ведь в цене киловатта доля ископаемого топлива доходит порой до 60%. Поистине - деньги в топку! Чего не скажешь о киловатте атомном. Хотя уран и подорожал с начала года на 35% - с 95 до 128 долларов за килограмм, в тарифах это незаметно. Потому что доля урана в них - всего 3 - 5 процентов.

Простая арифметика и нежданная реальность, похоже, возвращают здравомыслие даже тем, кто после Фукусимы ставил крест на атомной энергетике. В октябре этого года федеральный кабинет министров Германии узаконил продление работы последних трех реакторов до середины апреля 2023 года. В Японии задумались о строительстве атомных энергоблоков. Южная Корея отказывается от закрытия АЭС. Франция и Великобритания намерены увеличить долю атомной генерации в своем энергобалансе: на 22 и 24 ГВт соответственно. США продлевают срок работы своих АЭС.

Очевидно, что наступает атомный ренессанс. Или «Атомная весна» - именно под этим девизом проходил форум. Ей и были посвящены дискуссии в Сочи. Они подтвердили, что сегодня начинает преобладать здравый взгляд на атомную энергетику как драйвера развития.

Казалось бы, зачем она Бразилии, где много солнца и ветра, где 9 из 10 киловатт вырабатывают ГЭС?

- Атомная энергия - еще один ресурс, который расширяет горизонты, - сказал на форуме гендиректор ENBPar (компания, которая отвечает за функционирование атомных энергоблоков в Бразилии) Ней Занелла дос Сантос.

В этом году форум был посвящён атомному ренессансу. Фото: АТОМЭКСПО

И вот бразильцы сейчас рассматривают возможность строительства в труднодоступных районах страны модульных АЭС малой мощности и еще одной АЭС, подобной действующей станции Ангра. Если так, то к 2050 году Бразилия добавит 10 ГВт ядерных мощностей. Она давно оценила потенциал атомной энергетики. Но и далекие от этого страны все чаще обращают на нее внимание.

- Главной точкой роста в ближайшие 20 - 30 лет станут страны - новички «ядерного клуба», которые хотят сделать ставку на низкоуглеродные источники. Это Бангладеш, Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Турция, Египет, Саудовская Аравия. Ряд стран Африки заключили с «Росатомом» первые соглашения и уже рассматривают очертания будущих проектов, - сказал на форуме глава «Росатома» Алексей Лихачев.

Сейчас госкорпорация строит 23 энергоблока в 8 странах, по 34 блокам уже есть межправительственные договоренности.

Не исключено, что портфель заказов будет пополняться и за счет новичков. Например, на «АТОМЭКСПО-2022» «Росатом» договорился с Бурунди и Никарагуа о взаимодействии для оценки перспектив атомной генерации в этих странах. С Зимбабве подписан меморандум о подготовке атомщиков в этой африканской стране.

Участники форума совершали виртуальные 3D-прогулки по объектам атомной отрасли. Фото: АТОМЭКСПО

БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ

В России появятся наземные маломощные АЭС модульного типа. Как сообщил на форуме первый заместитель генерального директора - руководитель блока по развитию международного бизнеса «Росатома» Кирилл Комаров, в начале 2023 года ожидается получение лицензии на размещение такой станции в Усть-Янском улусе Якутии. Пуск АЭС намечен на 2028 год.

Сейчас «Росатом» сооружает серию модернизированных плавучих энергоблоков, которые будут обеспечивать энергией проект по добыче меди в Баимской рудной зоне на Чукотке.

Проекты АЭС малой мощности «Росатом» будет тиражировать в России и предлагать зарубежным заказчикам.

ПЕРЕХОДИМ НА ЭЛЕКТРОТЯГУ!

Кому нужны электрокары? Может, сегодня этот вопрос и не предполагает однозначного ответа, но давайте вспомним, как совсем недавно и тоже с иронией спрашивали: «Кому нужны китайские машины?» Теперь уже не до иронии...

Поэтому «Росатом» и подключился к процессу создания в стране автопрома будущего. И в 2025 году начнет массовый выпуск батарей для электромобилей. Об этом на форуме сообщила президент АО «ТВЭЛ» (входит в состав госкорпорации «Росатом») Наталья Никипелова. По ее словам, у «Росатома» есть для этого и огромные ресурсы, и компетенции. Например, системами накопления энергии занимается входящая в состав госкорпорации компания РЕНЭРА. Причем предприятия «Росатома» могут уже сейчас производить около 60% всех компонентов электромобиля. Кроме тяговых батарей, это локализованные электродвигатели, магниты из редкоземельных сплавов, микроэлементная база, полимерные и композитные материалы.

В Калининграде «Росатом» строит гигафабрику, которая будет способна обеспечивать накопителями энергии 50 тысяч электромобилей в год. Кроме нее, в планах «Росатома» - строительство еще трех фабрик.

Важно, что батареи будут выпускаться под запросы автопрома: съемные или стационарные, большие или маленькие. И любой конфигурации. Само собой, когда-нибудь инженеры и дизайнеры придут к оптимальному варианту, а пока автомобильные тяговые батареи переживают период, какой переживали разъемы для зарядки телефонов.

Главное, что будущая продукция будет обладать глубокой степенью локализации. А круг потенциальных потребителей уже определен.

Отдельный зал был отдан под электрические легковушки, коммерческие фургоны, шахтные и экскурсионные машины. Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

«МЯГКИЙ КАМЕНЬ» ДЛЯ МЕТАЛЛУРГОВ И «ЛОГОС» НА ЭКСПОРТ

«Мягкий камень» - это перевод с латинского названия кальция. Он широко используется в производстве высококачественных сталей для авиа- и автомобилестроения. На форуме компания «Русатом МеталлТех» и Минпромторг России договорились о создании новых мощностей для нужд отечественной металлургии.

- В долгосрочной перспективе новое предприятие позволит обеспечить стратегическую безопасность металлургических производств непрерывного цикла. Мы планируем в течение 4 - 5 лет создать современное производство, которое позволит в 2,5 раза увеличить объемы выпуска металлического кальция по сравнению с сегодняшними, - сообщил генеральный директор «Русатом МеталлТех» Андрей Андрианов.

На новом предприятии будут применены современные технологии электролиза кальция, что позволит предложить рынку более совершенный продукт.

А экспортировать «Росатом» будет цифровой продукт математического моделирования и инженерного анализа «ЛОГОС». Если просто, то это комплекс программных продуктов, которые способны дать пользователю характеристику того, как будет вести себя в реальности разработанная на компьютере модель изделия. То, что нужно промышленному производству.

«ЛОГОС» создан на основе многолетних разработок «Росатома» во Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной физики города атомщиков Сарове. На международный рынок «ЛОГОС» выйдет в 2023 году.