Небогатое приданное. Кто такой новый жених актрисы Юлии Пересильд

Юлия Пересильд в начале пандемии рассталась с Алексеем Учителем. И недавно начала новые отношения. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актриса Юлия Пересильд впервые после расставания с гражданским мужем режиссером Алексеем Учителем вышла в свет с новым женихом. 38-летняя заслуженная артистка Юлия Пересильд пришла на премию глянцевого журнала с 34-летним коллегой: актера зовут Михаил Тройник. Михаил не выпускал руку Юлии из своей, а сойдя с «красной дорожки» пара продолжила позировать – он нежно обнимал ее за талию, она мило улыбалась. Вопросы о романе ожидаемо игнорировали. Знакомы артисты были давно – но мимолетно, как большинство коллег. Стали общаться и более близко узнали друг друга Михаил и Юлия не так давно - после совместной работы в кино. Любовные отношения с Учителем актриса долгие годы не афишировала, так как в начале их отец ее дочерей был женат. Новый же избранник актрисы – свободен, хорош собой и ему пророчат отличную карьеру. Рассказываем с кем теперь проводит свободное время красавица и талантливая артистка, учредитель благотворительного фонда Пересильд.

Тройник и его корни

Михаил родился в городе Рыбинск Ярославской области, там и учился в гимназии, налегая на математику и физику. Когда в очередной раз неправильно произносят его фамилию, терпеливо поправляет ударение - ТройнИк. Михаил объясняет происхождение фамилии: «Мой папа из Донецка, дедушка из-под Донецка. Как я понял, так называли в деревнях, когда рождался третий сын. Это считалось особым событием, в этом слове есть христианское значение. Хотя до конца этимологию я не изучал». Отец хотел, чтобы Михаил стал инженером, поэтому парень поступил в Технический университет имени Баумана, заселился в студенческую общагу и стал хорошо учиться на факультете специального машиностроения, даже написал две научные работы по термоядерному синтезу. Параллельно играл в КВН в сборной универа. Однажды после практики понял, что быть инженером он не хочет. В Бауманке Тройник получал бесплатные билеты в Сатирикон, где пересмотрел все спектакли и пошел поступать в школу-студию МХАТ, где тогда набирал курс Константин Райкин. Поступил легко. После 4 лет учебы Бауманку бросил: «Ведь если бы закончил «Бауманку», то во МХАТ смог бы поступить только платно - как на второе высшее».

Михаил Тройник в сериале «Иванько». В 2023 году выйдет второй сезон успешного проекта. Фото: ТНТ.

Тройник и его имущество

Пока Тройник учился в школе-студии МХАТ, он жил в общаге. После Михаил снимал квартиру с компанией коллег: «Мы жили в одной квартире со Стасей Милославской, она жила в соседней комнате и была еще студенткой школы-студии. В отдельную квартиру я переехал лет в 27». Когда появились нормальные заработки, тогда Тройник и стал снимать отдельное комфортабельное жилье. Говорят, что недавно актер переехал в собственную столичную квартиру. Гонорары у Михаила варьируются в зависимости от проекта – в среднем это суммы от 100 до 200 тысяч рублей за съемочный день. Также Тройник работает в театре. Юлия Пересильд более высокооплачиваемая звезда. У актрисы есть квартира в Москве (площадью более 100 кв м, в ЖК бизнес-класса), а также дом в Калужской области в 150 км от Москвы.

Пересильд и Михаил Тройник впервые вышли вместе на светское мероприятие — премию глянцевого журнала. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тройник и его романы

Женат актер не был, детей нет. В громких романах коллегами ранее не замечен. Михаил рассказывал, что мечтает стать «спокойным семьянином». Недавно на вопрос: каким должен быть мужчина – Тройник ответил, что «ответственным и отважным».

У Пересильд были долгие отношения с Алексеем Учителем. Симпатия между артисткой и режиссером возникла почти 15 лет назад на съемочной площадке. У них два общих ребенка: 13-летняя Анна Пересильд и 9-летняя Мария Пересильд. Пара рассталась почти два года назад. Юлия только недавно стала открыто говорить об отношениях с Учителем – призналась, что испытывала много угрызений совести. Ведь Алексей Ефимович был женат. Пересильд в интервью не стала скрывать: «Это история моей жизни, которая прошла в любви. Отношения были нашим общим выбором. И сколько бы угрызений совести я ни испытывала (а их было очень много) - все это ерунда по сравнению с любовью и детьми». 71-летний Алексей Учитель продолжает проводить с дочками много времени, сохранил после расставания и с Юлией прекрасные отношения – все общаются, помогают и поддерживают друг друга. Пересильд (как и Тройник) мечтает о крепкой семье: «Я белой завистью завидую людям, которые могут десятилетиями жить вместе. Я о таком мечтаю».

Пересильд с Учителем осталась в хороших отношениях — общаются, помогают друг другу. Фото: Евгения ГУСЕВА

Тройник и его роли

Михаил Тройник играл в спектаклях Театра Наций, «Гоголь-центра» и других театров. Юлия Пересильд также давно играет в Театре Наций. Но впервые актеры стали общаться, работать вместе на съемках картины «Вызов». Роман начался недавно: и Михаил, и Юлия были к этому времени свободны.

Михаил Тройник известен ролями в кино и сериалах: «Метод», «Чики», «Хандра», «Окаянные дни», «Иванько», «Чемпион мира», «Порт», «Лавстори», «F20» и многих других. Кстати, Тройник снимался и у Алексея Учителя в фильме «Цой». Сейчас в производстве 11 фильмов и сериалов с участием Михаила Тройника, их выход ожидается в 2023 году. Как писали критики после кинофестиваля «Кинотавр» в 2020-м году, где показали «Хандру»: «самый многообещающий российский актер Михаил Тройник». Внешность у актера запоминающаяся, многие обращают внимание на сломанный с юных лет нос. Коллеги рассказывает: Михаил обходительный, умный, не повышает голос, и не скрывает что влюблен…