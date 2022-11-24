Росмолодёжь запустила народное голосование, которое определит Молодёжную столицу России — 2023

Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) открыло этап народного голосования в день последнего выпуска ток-шоу «Молодёжная столица России» — 23 ноября. Руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева анонсировала начало народного голосования в своём телеграм-канале. Голосование будет доступно на сайте dom.fadm.gov.ru до 10 декабря. Для того чтобы проголосовать, необходимо авторизоваться в АИС «Молодёжь России» или пройти быструю регистрацию через VK ID, Госуслуги или dobro.ru.

По результатам оценки жюри финалистами стали 7 городов: Владивосток, Калининград, Красноярск, Мурманск, Нижний Новгород, Новый Уренгой и Тула. С 7 по 23 ноября в эфире ток-шоу «Молодёжная столица России» в официальной группе Росмолодёжи ВКонтакте молодые россияне могли ближе познакомиться с каждым из городов, попавших в финал. Зрители узнали много нового о культуре и туристических особенностях городов, их молодых жителях и тех, кто работает на благо молодёжи.

В заключительном выпуске ток-шоу руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева встретилась с представители всех городов-финалистов, каждый из которых рассказал, почему именно его город должен получить статус Молодёжной столицы России в 2023 году. Зрители ещё раз увидели видеовизитки городов-претендентов, а гости шоу все вместе запустили народное голосование.

Город со статусом Молодёжной столицы России на 2023 год получит право на проведение у себя проектов экосистемы Росмолодёжи, в том числе федерального грантового конкурса, авторскую медиастратегию для своего продвижения в течение года, а также методическую и экспертную поддержку от Росмолодёжи для реализации заявленных проектов. Кроме того, в Молодёжной столице России будет возведён арт-объект — её символ — или комплекс объектов, состоящий из элементов благоустройства городской среды или элементов уличного досуга.

Молодёжную столицу России выберут по совокупным итогам заочной оценки, инспекционных выездов и народного голосования. Программу городов-номинантов на 2023 год оценивали по 5-балльной шкале: содержательность и проработанность программ мероприятий на 2023 год; креативность, инновационность и уникальность решений для молодёжи; реалистичность и исполнительность; масштаб и информационная открытость, а также художественная выразительность. В состав жюри вошли команда Росмолодёжи, эксперты в сфере государственной молодёжной политики, представители бизнеса, специалисты в сфере городского управления, медиа, а также культуры и искусства.

Конкурс «Молодёжная столица России» впервые проводится Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь) в 2022 году. О начале приёма заявок было объявлено на фестивалях, приуроченных к празднованию Дню молодёжи, в июне этого года. Статус «Молодёжной столицы России» будет присуждён городу-победителю на один год. Благодаря конкурсу города могут продемонстрировать инновационные идеи, проекты и мероприятия, направленные на внедрение принципа соавторства в управление городским хозяйством и новой молодёжной перспективы во все аспекты жизни города. Принять участие в конкурсе мог любой город России вне зависимости от численности населения и местоположения.