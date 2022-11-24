Владимиру Путину рассказали, как компьютер научат лечить россиян

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" в ЦМТ. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

В четверг Владимир Путин приехал на конференцию по искусственному интеллекту. Сначала президент рассказал, что нужно сделать на государственном уровне для его активного использования. Потом ученые описали несколько историй, когда ИИ реально работает и приносит пользу.

Большие перспективы у компьютеров в медицине. Достаточно открыть информацию из истории болезней, чтобы обучить искусственный интеллект лечить людей. Путин уже пообещал это сделать.

- Значение прорывов в сфере искусственного интеллекта колоссальное. Соперничество между государствами идет просто ожесточенное. От того, каких результатов мы добьемся, зависит место России в мире, наш суверенитет, безопасность и состоятельность нашей страны, - заявил президент.

Российский лидер поставил чиновникам цель на ближайшее будущее: решения принимать не на «основе интуиции», а на «качественно обработанных данных». Правда, у нас остается одна загвоздка: госаппарату, особенно в провинции, еще надо найти людей, которые бы собирали и обрабатывали эти данные. Аналитиков просто мало на рынке труда.

- Одно из условий для раскрытия потенциала бизнеса – доступ к обезличенной информации. Особенно это важно в медицине, - подчеркнул Путин.

Международная конференция "Путешествие в мир искусственного интеллекта" в ЦМТ. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Елена Соколова из лаборатории «Сбера» дальше объяснила пользу этих данных.

- Во время пандемии было сделано много снимков КТ. Но врачи искали на них только воспаления в легких. Мы же научили ИИ на этих же снимках искать признаки начинающегося рака легких. На 1500 снимках КТ компьютер нашел 12 признаков онкологии. В 8 случаях диагноз подтвердился! – рассказала ученая.

Москва дала разработчикам обезличенные сведения о 30 млн. визитах к врачам за последние два года. На их основе программисты создали диагностического ассистента. Он будет помогать медикам находить болезни, давая свои заключения. Врач может пользоваться советом, как вторым мнением.

Следующим регионом, где медицинский ИИ начнет помогать врачам, станет Подмосковье.

- Согласен, что надо дать доступ к данным, - поддержал президент. – Только они должны быть действительно обезличены.

Другая перспективная тема: машины с автопилотом. Главе страны рассказали, что в России с этой темой продвинулись далеко.

- Мы готовим беспилотники для испытаний на скоростной трассе Москва-Петербург, - ответил Путин, показав, что в курсе развития технологий.