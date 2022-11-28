Пиар во время чумы: элита зажигает в Дубае. Фото: Ксения Скрябина.

В начале ноября в Дубае с помпой и всеми атрибутами богатой жизни прошел фестиваль Parus («Парус»): как обычно, на сцене Киркоров, Лолита, места за столиками за безумные деньги, стопка водки – за 4 тысячи рублей, бутылка обычного шампанского – почти за двадцать. Каждый желающий может прикоснуться «к прекрасному» и посмотреть спецвыпуск "Алены, блин" про само мероприятие.

Алена общается с Лолитой, они живо обсуждают «нового мужика» певицы, встречают в лифте восторженных почитательниц инфо-гуру Блиновской… Все это перемежается кадрами самого фестиваля, как Алена пробует черную икру (разумеется, из «правильной» рыбы – на натуральном корме!), как одни наши звезды танцуют под песни других звезд, все веселятся и радуются жизни. Как заметили в комментариях к выпуску – «Какая прелесть! Какие все пухленькие, жирненькие… Живите там, только не возвращайтесь».

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Вообще, «Парус» известен своим своеобразным контингентом или, как они сами себя называют, «светскими львицами». Айфон, призывные позы, надутые губы, нарощенные волосы – все как на подбор: сюда специально приезжают «на охоту» и внимательно бдят, чтобы спутника не увела другая, более деятельная «львица».

Фото: Ксения Скрябина.

Кстати, неизвестно, тонкий ли это юмор Алены или «оно само так получилось», но немалое время выпуска уделено Петру Листерману - владельцу агентства V.I.P.-знакомств, который тоже приехал на «Парус». По крайней мере, хоть он-то уж точно находится на своем месте: работает человек, не зная отдыха, клиентов подбирает! И уж скорее всего, они не разминулись с Анной Калашниковой, которая не пропускает ни один «Парус», некоторые считают ее самой дорогой эскортницей России. Но, скорее всего, это же просто совпадение?

Анна Калашникова и Евгений Морозов. Фото: Ксения Скрябина.

Но вопрос, который возник, пожалуй, у подавляющей части комментаторов – «А что, собственно, происходит?». Конечно, каждый может проводить свой досуг так, как он хочет, но уместно ли в это в ситуации, когда русских парней отправляют на фронт, а матери покупают им на последние деньги все: от трусов и носков - до бронежилетов? «Ни стыда ни совести», «Люди живут в своем мире», «Танцы на костях», «Мерзкое чувство после просмотра», «От такого просто душу раздирает» - лишь малая часть комментариев на эту тему.

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Отметим, что сама Алена имеет неплохой опыт в шоу-бизнесе и настроения людей схватывает на лету, поэтому и продемонстрировала в своем интервью чудеса изворотливости: показав, как наши звезды с комфортом обустроились в Дубае, сама интервьюер, видимо, в финале хотела сказать, что нет места дороже родины. Но случилась оговорочка по Фрейду: Алена сказала, что «на Россию я никогда не променяю ни одну сказочную страну», хотя по идее надо наоборот. Ну что ж, хоть здесь правда прозвучала.