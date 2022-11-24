В Санкт-Петербурге собрали военных юристов

Фото: Министерство обороны РФ

Более 120 военных юристов, представляющих центральные органы военного управления, виды и рода войск Вооруженных Сил России, военные округа, флота, военно-учебные заведения встретились (24-25 ноября) на базе Центрального военно-морского музея в Санкт-Петербурге, где обсудили вопросы правового обеспечения деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации.

«На встрече подвели итоги реализации приоритетных направлений деятельности юридической службы Вооруженных Сил, обменялись накопленным опытом, определили задачи на следующий год. При планировании сбора, мы исходили из поручений поставленных перед Вооруженными Силами и необходимости их правового сопровождения», - заявил на мероприятии директор Правового департамента Министерства обороны Российской Федерации Олег Безбабнов.

В ходе встречи военные юристы обсудили вопросы совершенствования нормативно-правовой базы, прохождения военной службы, социальной защиты военнослужащих и членов их семей. Обсуждали различные ситуации, что возникают в правовом пространстве в ходе проведения специальной военной операции.

Фото: Министерство обороны РФ

«Участники сбора поделились правоприменительной практикой на местах. В ходе сбора наиболее отличившиеся специалисты юридической службы были награждены ценными подарками и почечными грамотами», - отметили в военном ведомстве.