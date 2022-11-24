Чулпан Хаматова крупно оскандалилась в Латвии

Чулпан Хаматова угодила в крупный скандал. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чулпан Хаматову в Латвии назвали актрисой года. Ей вручили премию за участие в моноспектакле Нового Рижского театра. Ответное слово актриса произнесла на латышском языке. Вот только сей факт буквально взбесил пользователей соцсетей - как россиян, так и латышей.

Чулпан Хаматова угодила в крупный скандал. В одном из интервью сбежавшая из России артистка рассказала о награде в Латвии. Знаменитость стала победительницей в номинации "Лучшая актриса".

Получая награду, Чулпан поблагодарила всех на латышском языке. Однако ее поступок не понравился ни россиянам, ни латышам. Они обрушили на нее волну критики и негодования. В адрес многодетной матери раздаются проклятия. Россияне обвиняют звезду в лицемерии, а латыши не понимают, за какие заслуги ее наградили.

Не остались в стороне и знаменитости. Так, ведущий Первого канала Руслан Осташк довольно резко высказался об актрисе: "Латыши наспех состряпали политизированные номинации, наградили ту, которая мимо проходила. О реальных театральных талантах и востребованности эта номинация не говорит, зато буквально кричит о русофобском статусе ее обладательницы. Это как получить звание «Мисс Вселенная» от мамы. Приятно, но в магазине не принимают".

Простые россияне припомнили Чулпан негативные заявления о своем звании народной артистки России. Актриса призналась латвийскому телевидению, что все 10 лет, будучи народной артисткой России, считала это звание "бредятиной и даже стеснялась этого факта своей биографии".

"Для актрис свойственно желание понравиться. Но здесь желание отдаться уже больше чем просто профессиональная деформация. Это деформация человеческая. У меня возникло чувство мерзкого отвращения. Отвращение, которое испытывают, когда кто-то публично оскорбляет твою мать, отвращение, когда кто-то заискивает перед тем, кто его презирает и никогда не полюбит…" - присоединился к народному гневу Вячеслав Манучаров.

Продюсер Иосиф Пригожин и вовсе посчитал, что актриса не в себе. "За любовь, которую мы испытывали к ней, такой плевок… Шок! Что с ней, она нюхает что ли?!" - негодовал он.