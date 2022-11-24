Космический телескоп Джеймс Уэбб нашел «Адама» и «Еву» Вселенной

«Джемс Уэбб» показал почти край Вселенной.

Не обманывали астрономы, когда обещали, что космический телескоп «Джеймс Уэбб» (James Webb Space Telescope, JWST) покажет край Вселенной. Он и показал. Ну, почти – «подошел совсем близко». Это, если считать, что у Вселенной вообще есть какой-нибудь край.

Телескоп передал на Землю изображения двух галактик – самых дальних, самых древних, появившихся, возможно, самыми первыми. Эти своего рода «Адам и Ева Вселенной» были созданы почти сразу после Большого Взрыва – одна галактика появилась всего через 350 миллионов лет после него, другая - 100 миллионов лет спустя. Их свет свидетельствует о том, что так называемый темный период в истории мироздания быстро закончился. Становится прозрачной и наполнятся светом Вселенная начала, как минимум, на 250 миллионов лет раньше, чем принято было считать.

- Проведенные исследования не только потрясают, - комментирует открытие Томасо Трео (Tommaso Treu) из Калифорнийского университета (University of California at Los Angeles), один из руководителей исследовательских программ телескопа. - Они еще и очень важны. Ведь наблюдая столь далекие объекты, мы погружаемся в глубокое прошлое. Как археологи, которые углубляются в почву. И видим то, что происходило тогда, когда Вселенная была новорожденной, но, судя по всему, уже богатой на события. Обнаруженные галактики очень необычны.

Напомню, что Большой Взрыв, положивший начало всему сущему, произошел 13,8 миллиардов лет назад. С тех пор образовавшаяся Вселенная расширяется, а ее первенцы удаляются.

«Адам» и «Ева» - дискообразные галактики. Как Млечный путь. Но во много раз меньше, ярче и аккуратнее, если так можно выразиться. Звезды там крупные и очень горячие.

Исторические снимки, сделанные «Джеймсом Уэббом», обнародованы на сайте NASA.

«Адам и Ева Вселенной» - галактики, которые появились, как минимум, одними из первых.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Красное смещение

«Джеймс Уэбб» работает в инфракрасном диапазоне. Его чувствительная камера (NIRCam) улавливает излучение далеких объектов, которое доходит до нас в искаженном виде. Как правило, оно сдвинуто в красную область спектра. Это феномен называется красным смещением. И возникает от того, что в расширяющейся Вселенной галактики удаляются друг от друга. И, чем дальше галактика, тем быстрее она удаляется. Тем больше красное смещение.

Астроном Эдвин Хаббл, именем которого был назван орбитальный телескоп (Hubble Space Telescope), радовавший исследователей отдаленных областей Вселенной до «Джеймса Уэбба», первым додумался, как использовать феномен на практике. Предложил уравнение - закон Хаббла, пропорционально связывающее величину красного смещения и расстояние до галактики.

Ныне по известному красному смещению астрономы вычисляют расстояния до галактик. А красное смещение можно определить, анализируя спектр излучения объекта.

«Адам» - галактика-первенец, получившая обозначение GLASS-z12, была создана через 350 миллионов лет после Большого Взрыва.

Галактика-первенец Вселенной видна, но не очень четко.

Красные смещения «Адама» и «Евы» оказались равными 12,5 и 10,5 соответственно. Ничего подобного прежде наблюдать не удавалось – мощности телескопов не хватало.