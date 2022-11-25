«Совет матерей и жен» или новый «Дом 2»?

Совсем незамеченным в Москве прошло собрание комитета «Совет матерей и жен», что появился одновременно с началом частичной мобилизации в России.

Попытки расшатать и расколоть общественное мнение в России делались во все времена. Особенно ярко такая работа проводилась во время вооруженных конфликтов. Если ходить не так далеко, довольно вспомнить «правозащитные» лозунги во время контртеррористической операции в Чечне. Они не сильно отличаются от тех, что звучат сегодня, во время денацификации и демилитаризации Украины. Либералам на этот счет методички не нужны. Многие из них работают по памяти, и те, что скрываются за рубежом готовы делать это за еду.

СОВЕТ ЕСТЬ, А ЛЮБОВЬ?

Именно потому совсем незамеченным в Москве прошло собрание комитета «Совет матерей и жен», что появился одновременно с началом частичной мобилизации в России. Собрание прошло для галочки, так как есть такой пунктик в условиях западного финансирования.

Да и комитет образовался не на пустом месте, а из членов «Общенародного союза возрождения России» (ОСВР), что в свою очередь входит в признанную экстремистской в России организацию "Граждане СССР", деятельность которой запрещена.

Все эти «замечательные» сообщества не скрывают, что мечтают как в старой песне «весь мир насилья разрушить до основания, а затем….»

А чем, собственно, занимается «Совет матерей и жен»? Как стало известно «КП», представители и координаторы совета через социальные сети находят родственников мобилизованных граждан, что выступают с критикой снабжения и боевого обеспечения подразделений. Находят, не чтобы помочь.

«Советчики» организовывают матерям и женам военнослужащих поездки в правозащитные центры, заключают с ними договоры о юридическом сопровождении, присылают бланки с готовыми жалобами. Пропагандируют оформлять официальные претензии военному руководству и другим силовым ведомствам. Любыми путями втягивают неразобравшихся в ситуации пожилых людей в конфликт с властью и командованием, под началом которого служат их близкие.

«Советы» оказываются не бесплатными: матерей и жен военнослужащих просят представляться активистами «Совета матерей и жен», устраивают их на временную работу. Это распространенная практика в подобных организациях, что финансируются из-за рубежа.

В ЛАПАХ ЭКСТРЕМИСТОВ

Женщины порой не задумываются, что за ролики в сети военнослужащим может грозить уголовная ответственность. Военные, что пересылают видео из военных частей в ОСВР могут быть осуждены за распространение секретной информации и даже за шпионаж! Ведь глава ОСВР - Светлана Пеунова (она же Лада-Русь) сейчас находится в международном розыске (прячется в Прибалтике) по уголовному делу о шантаже и причинению тяжкого вреда здоровью. Выпадающий флаг из рук Пеуновой в России подхватила в 2022 году некая Ольга Цуканова, отметившаяся бурной деятельностью в соцсетях.

Светлана Пеунова (она же Лада-Русь) сейчас находится в международном розыске по обвинению в шантаже и тяжком вреде здоровью. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

ДОМ НОМЕР ДВА

Члены ОСВР и комитета «Совет матерей и жен», выступили не только с критикой практически всех аспектов деятельности Минобороны России, но и многих других институтов и органов исполнительной власти. Все их заявления, как под копирку: состояние армии - критическое, деньги не платят, обеспечение мобилизованных - плохое. Если каждое заявление рассматривать по-отдельности выясняется, что на самом деле было все не так или такого не было вовсе.

«Совет матерей и жен» еще опубликовал открытое обращение к руководству Минобороны России и правоохранительным органам, где указал, что «планирует обсуждать проблемы армии в форме беседа родственников военнослужащих с первыми лицами страны в онлайн-формате». Вот прямо шоу «Дом-2», но только не про чужую любовь, а про нашу армию.

Ольга Цуканова

Предложили заслушать на «Ютубе» Шойгу, Герасимова, Картаполова, Бастрыкина и Колокольцева. В общем, демонстрируют свою готовность полузгать семок у костра с первыми лицами. В общем, все бросайте, идите на съемки «Дома-2»

УДИВИТЕЛЬНОЕ ДЕЛО

С одной стороны члены подобных общественных организаций, как репейники цепляются к любой шершавой поверхности. Они не дают шанса нашим политикам и военным даже случайные ошибки. Но есть и другая сторона медали: все эти «Советы жен и матерей» фактически подменяют собой работу органов контрразведки, прокуратуры, Следственного комитета, которые должны первыми выявлять и устранять причины всех этих шероховатостей. Но такая подмена в обществе недопустима по одной веской причине. Мы знаем, что на эту работу силовиков отбирает государство среди здоровых граждан, которых впоследствии и содержит за наши налоги. А вот кто оплачивает труд тысяч общественников мы можем только догадываться. Но этот труд порой оплачивается так щедро, что активные граждане почему-то предпочитают идти работать на некую Ладу-Русь, а не к Бастрыкину или Колокольцеву. И это очень плохо, так как именно через нездоровые руки таких активистов западные политики и влияют на нашу с вами жизнь.

Кстати, еще в 1996 году Светлана Пеунова она же Лада-Русь открыла в Самаре Центр народной медицины «Путь к Солнцу», который затем был был переименован в «Академию развития», и утверждала, что человечеству угрожают инопланетяне-рептилии с планеты Нибиру и комета с хвостом из синильной кислоты, которая «сорвет» с Земли атмосферу. Тогда ее адепты ссылались на предсказания древних шумеров и секретный доклад КГБ от 1983 года.

Ну, кометы с вредоносными хвостами комментировать не станем, а всем бойцам наших Вооруженных сил пожелаем хорошей службы, крепкого здоровья и победы.