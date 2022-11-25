Анекдоты: Чтобы мужчину свести с ума в постели, достаточно забрать у него пульт от телевизора

- Печень, мозг, желудок, селезенка...
- Люся, что ты делаешь?
- Я пытаюсь разобраться в себе!
* * *
И было у старика Шумахера три сына: двое - гонщики, а третий - водитель маршрутки.
* * *
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви!
- Три дня?!
- Ветром сносило…
* * *
Пятнадцатилетний подросток приезжает домой на «Порше». Родители в шоке:
- Где взял?
- Купил, - отвечает сын.
- Откуда такие деньги?
- Да всего за 15 долларов - успокаивает сын.
- ?!
- Соседка продала. Ее муж вроде как уехал в командировку, а потом прислал телеграмму, что он уехал на Гавайи со своей секретаршей, и попросил жену, чтобы она продала его «Порше» и выслала ему деньги. Ну она так и сделала…
* * *
Только сев на пол в позе лотоса и расслабившись, понимаешь простые вещи... Надо помыть под шкафом, и вон куда делась зарядка от телефона.
* * *
Очень тяжело работать в офисе.
Во-первых - шумно, отчего трудно сосредоточиться.
Во-вторых - все время отвлекают и просят не храпеть.
* * *
- Опишите себя в трех словах.
- Ленивый.
* * *
Лингвист Васисуалий при сильных впечатлениях вместо слова «Жесть!» восклицал: «Холоднокатаная отожжeнная тонко прокатанная листовая сталь!»
* * *
Новости спорта:
- Сборная России завершила свое среднеазиатское турне, сыграв нулевую ничью со сборной Узбекистана... А теперь о футболе...
* * *
- Извините, я не знакомлюсь. У меня есть девушка, и я с ней обречен.
- Может быть, обручен?
- Да нет...