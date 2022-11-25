Анекдоты: Чтобы мужчину свести с ума в постели, достаточно забрать у него пульт от телевизора

- Печень, мозг, желудок, селезенка...

- Люся, что ты делаешь?

- Я пытаюсь разобраться в себе!

* * *

И было у старика Шумахера три сына: двое - гонщики, а третий - водитель маршрутки.

* * *

- Милая, я летел к тебе на крыльях любви!

- Три дня?!

- Ветром сносило…

* * *

Пятнадцатилетний подросток приезжает домой на «Порше». Родители в шоке:

- Где взял?

- Купил, - отвечает сын.

- Откуда такие деньги?

- Да всего за 15 долларов - успокаивает сын.

- ?!

- Соседка продала. Ее муж вроде как уехал в командировку, а потом прислал телеграмму, что он уехал на Гавайи со своей секретаршей, и попросил жену, чтобы она продала его «Порше» и выслала ему деньги. Ну она так и сделала…

* * *

Только сев на пол в позе лотоса и расслабившись, понимаешь простые вещи... Надо помыть под шкафом, и вон куда делась зарядка от телефона.

* * *

Очень тяжело работать в офисе.

Во-первых - шумно, отчего трудно сосредоточиться.

Во-вторых - все время отвлекают и просят не храпеть.

* * *

- Опишите себя в трех словах.

- Ленивый.

* * *

Лингвист Васисуалий при сильных впечатлениях вместо слова «Жесть!» восклицал: «Холоднокатаная отожжeнная тонко прокатанная листовая сталь!»

* * *

Новости спорта:

- Сборная России завершила свое среднеазиатское турне, сыграв нулевую ничью со сборной Узбекистана... А теперь о футболе...

* * *

- Извините, я не знакомлюсь. У меня есть девушка, и я с ней обречен.

- Может быть, обручен?

- Да нет...