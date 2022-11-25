«Жена придумывает цели, муж их должен воплощать»

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Каждый день - новый вектор, думай, отец семейства!

Говорят, что одиночество - чума XXI века, а психологи тихо добавляют: особенно для мужчин. Оказывается, как бы они ни храбрились, сильный пол переносит одинокую жизнь в разы тяжелее, чем слабый. Читатели KP.RU нашли свои примеры, это доказывающие.

Марина:

Мне муж всю жизнь угрожал разводом, и, когда дети подросли, я сказала: да разводись, мне плевать! Надоел до печенок. А через полгода он обратно попросился - говорит, я в семье все время был чем-то занят, какие-то цели были в жизни, а теперь, как осинка в поле, качаюсь. А сколько пафоса было! Ну не бросать же его, пришлось обратно принять.

Валера:

Я развелся в 36 лет и такой кураж поймал! Девчонки, бары, тусовки до утра, вот она, свобода! А вечером как-то вернулся домой, и накатило: вспомнил, как ребенок меня радостно бежал встречать, а теперь только пустая съемная квартира. И тошно стало... Но хорошо, что понял. Скоро с хорошей девушкой познакомился, женился. Как говорят в суде, все осознал, исправился.

Саша:

Женщины придумывают цели, чтобы мы их достигали. Если бы не они, все мужики бы жили в однокомнатных квартирах, ели бы еду из доставки и радовались, как удалась жизнь. А так каждый день - новый вектор: тут мы летим на Новый год в отпуск - нужны деньги, там ремонт надо - ищи, где заработать, тут платная школа для ребенка требуется - думай, отец семейства. И мы думаем!

Катя:

Мой дедушка еще несколько лет после того, как умерла бабушка, заваривал утром две кружки с кофе, одну непременно со сгущенным молоком, как Лидочка любила, и ставил на стол. Так и завтракал утром. Человек уходит, а любовь нет.

Маша:

Да ладно вам, все без всех могут!

«Легко дружить, когда все есть»

Психолог Марина Демидова утверждает: женская дружба - это союз равных, если у одной из подруг дела идут распрекрасно, а у другой не очень, союзу конец.

Света:

Когда молодой была, тоже думала, что с этими девчонками я навек, но жизнь показала, что каждая держит свой камень за пазухой, а достанет или нет, жизнь покажет. Бывало, и парней у меня уводили, и на деньги кидали, с тех пор я осторожно подпускаю к себе людей - знаете, так спокойнее!

Вероника:

А моя подруга мне денег дала в долг на квартиру, когда нам с ребенком жить было негде, с ним сидела, пока я на двух работах горбатилась, помогала чем могла. Без нее я бы точно крякнулась, поэтому, когда я на ноги встала, зарабатывать прилично начала, купила нам двоим путевку на море. Гуляли мы там как не в себя, потому что заслужили! Легко дружить, когда все есть, и трудно, когда нет ничего.

Надежда:

У меня было три мужа и много других мужчин, но ни на кого я так не могла положиться, как на подругу. Потому что мужики подводили, сливались в трудные моменты, а подруга последние рубли из кошелька доставала и мне отдавала. Помню, как забрала меня из больницы после операции и тащила на себе в квартиру. Да я за этот момент ей всю жизнь благодарна буду!

Таня:

А моя лучшая подруга - друг, мужчина, он не гей, просто нам очень хорошо вместе, вот нашли друг друга, и дня не проходит, чтобы мы не общались. Я к чему это? Главное - найти родную душу, своего человека, а там не важно, какого он будет пола.

«Выклевывают мозг разными поручениями»

Если для женщины дом - это будуар, в котором все должно быть идеально, то для мужчины - берлога, где он может отдохнуть. Но часто дамы забывают про дом как тихую гавань и всячески привлекают добытчиков к тому, чтобы максимально усовершенствовать жилище. О том, какими последствиями это чревато, напоминают наши читатели в откликах.

Виолетта:

Кажется, проблема героев этого материала не в том, что их квартира должна еще больше блестеть, а в том, что Наташа - редкая душнила. Это такой тип жен, которые заснуть не смогут спокойно, если будут знать, что муж не при деле. И вот выклевывают им мозг разными поручениями. Но супруг тоже хорош, зачем он идет на поводу? Раз бы стукнул по столу, сказал бы: сама езжай за своими лампочками. И мне пиво захвати!

Ольга - Виолетте:

А что, она все должна сама по дому делать? Понятно, что ей нужна мужская помощь. С него не убудет. Душнилам дорогу и бокал шампанского!

Павел:

Не могу понять, как мужики вообще живут с такими женщинами, они же как контролеры в трамвае: или плати (делай так, как им надо), или сходи с маршрута. Ты постоянно живешь в ситуации претензий к тебе - и на фига такая жизнь?

Наташа - Павлу:

Куча семей, которые так живут, и мужики счастливы, что ими помыкают. Это все те мальчики, за которых мамы в детстве решали, хотят они спать или играть. Теперь тем же самым занимаются их супруги.

Марика:

Мне вообще не близка позиция несчастного мужичка, на котором все ездят, а он смирился с судьбой. Ну фу-у-у! Никто не виноват, что ты так поставил себя в семье. Тем более что в любой момент это можно изменить.