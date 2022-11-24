Сериалу «Монастырь», где Настя Ивлеева оголяется рядом с монахом, не выдали прокатное удостоверение

Проект изначально позиционировался как дерзкий и смелый.

Выпущенный платформой «Кинопоиск» сериал «Монастырь» не получил прокатного удостоверения.

— Министерство культуры РФ приняло решение об отказе ООО «Кинокомпания ЛУНАПАРК» в выдаче прокатного удостоверения на сериал «Монастырь», — сообщает РБК. — Решение принято на основании подпункта «ж» пункта 18 Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм. Речь идет об оскорблении религиозных чувств верующих.

Проект изначально позиционировался как дерзкий и смелый. В основе его сюжета история тусовщицы Марии, которая уходит в монастырь, чтобы сбежать от серьезных людей, и неожиданно для себя приходит к раскаянию и очищению, хоть и влюбляется в монаха Варсофония (рядом с которым в определенный момент ложится голой в кровать — ух, как смело! — привет толстовскому отцу Сергию и вавилонской блуднице тоже), которого сыграл Филипп Янковский.

Филипп Янковский.

Самая большая интрига проекта — участие блогерши и ведущей Анастасии Ивлеевой, которая сыграла первую в жизни главную драматическую роль и разделась в кадре. Хотя «Монастырь» по сути, конечно, ситком.

Настя Ивлеева в сериале "Монастырь".

Режиссер и сценарист проекта Александр Молочников (ставил спектакли во множестве российских театров, но после начала СВО раскритиковал политику государства и сбежал в США — Авт.) уверял, что (хотя злые языки судачили, что в проекты режиссера актрисы попадают исключительно в результате взаимной теплой симпатии) Настя, тоже осудившая СВО, хоть и не имеет актерского образования, но блестяще показала себя на пробах. Глубоко погрузившись в образ и горячо нащупав вместе с режиссером зерно непростой роли.

Скандальная сцена Ивлеевой.

Так вот, на «Кинопоиске» проект лежит, а прокатное удостоверение ему не выдали после экспертизы РПЦ — именно туда поступил шестисерийник, который получил неутешительный вердикт: «сценарий дает искаженное представление о монашеской жизни в женских обителях РПЦ, соответственно, формирует неверное представление о русском православии».

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