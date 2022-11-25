Есть ли жизнь без «Биг Мака». Как изменился российский фастфуд под санкциями

- Скажите, товарищ, почему у западных бургеров такой странный вкус? - Загнивают...
Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Бывший McDonalds, а ныне «Вкусно - и точка» в ближайшем к моему дому торговом центре до сих пор без вывески. Но легко угадывается по толпе народа. В других заведениях по соседству у прилавков топчутся по одному-два человека, а в «бигмаковку» - очередь. Столики рядом все забиты.
- Обязательно принеси мое любимое: двойной чизбургер и большую картошку фри, посмотрим, какой теперь у них вкус, - напутствовал муж, большой любитель быстрого питания. - Если они там остались, конечно.
Проглядываю меню на электронном экране. Многие названия изменились, так что с ходу легко запутаться. Туплю.
- «Биг Спешиал» - это бывший «Биг Тейсти», а «Гранд» - это «Роял Чизбургер», - подсказывают из-за спины.
Какое-то время в меню отсутствовала часть бывших макдаковских хитов. Но теперь почти все импортозаместилось. Не нашла только аналога «Биг Мака». Есть и новинки - например, бургер «Монблан». Завсегдатаи его поругивают - суховат. А еще меню теперь украшают «Добрый Кола» и «Добрый Orange» - это вместо колы и фанты. Но говорят, ничем от них не отличаются.
Заказанный мужем «Двойной Чизбургер», по счастью, им же и остался. А вот «Картофель Фри» превратился в «Гранд Фри». Результат дегустации удовлетворил: вкус обоих блюд не изменился. А вот цена несколько обескуражила. Два двойных чизбургера, большая фри и картошка дольками обошлись почти в 500 рублей. Хотя... еда нынче не дорожает только в официальных отчетах.
А я тем временем уже у Burger King. Здесь вообще не заметно никаких изменений. Вывеска на месте. Посетители налегают на пиво (нет, это не новшество - российские «Бургер Кинги» потчуют им посетителей с 2018 года), закусывают фирменными бургерами.
Хотя насчет «никаких изменений» - это я погорячилась. Очередному посетителю выгружают на поднос напитки с надписью «Черноголовка» - газировка здесь теперь такая.
...В KFC - последнее заведение из «Большой тройки фастфуда» - добрела под конец рабочего дня.
- У вас еще 15 минут до закрытия, а уже ничего нет! Были зарубежные хозяева - вы такого себе не позволяли, - ругается у прилавка немолодая дама.
«Ничего нет» - это отсутствовали «Ножки оригинальные», а остались только «Острые». Все остальное, включая картошку, в наличии. А еще у KFC даже пакетики остались те же, с физиономией мистера Харланда Сандерса, открывшего в 30-х годах прошлого века первый ресторан в Кентукки с курочкой в панировке.
К слову, о картошке. Если кто-то, начитавшись соцсетей, пребывает в уверенности, что из-за санкций она исчезла из обрусевших сетей фастфуда, - это сильно устаревшая информация. Картошки навалом, в каких угодно видах, включая фри. Как и соусов, пропажей которых тоже пугали. Да и вообще, если не вдаваться в названия, а просто надо быстро поесть - какие-то особые отличия надо еще поискать.
Весной, когда зарубежные компании наперебой стали объявлять об уходе из России, ситуация рисовалась несколько иной. Ведь основные сети, которые кормят нас «быстрой едой», - пришельцы с Запада. Прощайте, гамбургеры? Даешь вместо «бигмаковок» свою национальную сеть «У дяди Вани» (название, придуманное спикером Госдумы Вячеславом Володиным)!
McDonalds ушел из России в мае, но его помещения пустовали недолго. Российский бизнес американской сети выкупил сибирский бизнесмен Александр Говор. Уже с июня в бывших помещениях «Макдоналдса» стали открываться рестораны «Вкусно - и точка». Ничего особо нового и национального. Тот же интерьер и меню со слегка видоизмененными названиями. Благо оборудование осталось (а это, как объясняют эксперты, один из главных ключей к успеху), обученные сотрудники - тоже, а поставщики были в основном российскими.
С главными конкурентами «Макдоналдса» - KFC и «Бургер Кингом» - вышло еще интереснее. В марте американская компания Yum! Brands (владелец KFC и Pizza Hut) объявила о приостановке работы в России своих ресторанов. Но напрямую ей у нас принадлежало порядка 70 точек KFC. Остальные из больше чем тысячи работали по франшизе (разрешение использовать название и технологии работы. - Ред.) и принадлежали российским компаниям. И... продолжили работать дальше.
А в октябре стало известно, что и закрывшиеся 70 ресторанов вновь откроются - под брендом Rostic's. Они проданы компании из Ижевска.
Burger King и вовсе не смог закрыть свои рестораны в России из-за соглашения о франшизе.
- Мы связались с основным оператором бизнеса и потребовали приостановить работу Burger King в России. Он отказался это сделать, - оправдывался президент компании RBI, владельца бренда Burger King, Дэвид Шир.
Так пока и работают. А где же «Дядя Ваня»?
- Отточенные до мелочей системы работы «Макдоналдса» и KFC создавались десятилетиями. Чтобы отстроить подобную модель с нуля, нужно не меньше пяти лет, - рассказывает предпринимательница, основательница сети кафе быстрого питания «Вилби» Ирина Арефьева. - В России есть свои сети, но пока не вижу тех, кто полностью мог бы повторить успех мировых гигантов. Хотя бы из-за отсутствия российского оборудования, способного справиться с таким количеством клиентов, как в этих сетях. Не менее важный нюанс - ценообразование. Мировые гиганты держали у нас самые низкие цены по рынку. Очевидно, что чисто российские компании так не могут.
Грубо говоря, себестоимость продукции сети, у которой по стране более 800 точек (как у «Макдоналдса») и у которой их 20, совершенно разная.
...А тем временем лакомый кусок российского рынка привлекает все больше новых компаний. Открывать свои рестораны в России собрались турецкие сети фастфуда Chitir Chicken и Yesen Burger. По меню они похожи на KFC и Burger King.
Что почем
Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
«Развиваемся благодаря западным конкурентам»
Яков ПЕЕР, управляющий партнер российской сети «Франклинс Бургер»:
- После ухода «больших игроков», которые забирали 30 - 40% общей выручки, наши показатели выросли вдвое. Но это продолжалось недолго: так мы жили с середины марта по середину августа (к концу лета в полную силу заработали «Вкусно - и точка», и фанаты «Макдоналдса» потянулись туда. - Ред.).
Однако уход конкурентов - не очень хороший фактор. Благодаря им мы развиваемся в перспективе. Не будь Burger King и McDonald’s, и мы бы не улучшали свое качество.
Из сложностей - цены, безусловно, подскочили. На это повлияли два слагаемых, где 60% - спекулятивная составляющая и 40% - объективные факторы. Примеров спекуляции масса: закрыли поставки импортных красителей - тут же пошла задержка на складах, искусственный дефицит, рост цен. Объективных факторов тоже много, в основном это сломанная логистика, которая должна восстановиться, но на это нужно время.
Что касается российского фастфуда, у нас ведь пока нет ни одной сети, которая развивается 30 лет и больше. «Теремку» и «Крошке Картошке» - первым подобным российским сетям - чуть больше 20 лет. Поэтому рост есть и еще будет. В любой кризис перспективы низкого ценового сегмента всегда самые высокие: в первую очередь страдают люкс-рестораны, потом средний класс, и в последний момент - эконом. От нас уже некуда идти, только дома питаться.
За 2022 год российские производители сумели заместить много импортных продуктов: соусов, сыров, пищевых ингредиентов и т. д. До середины 2023 года мы еще будем наблюдать рост цен на полках и в меню, но эта тенденция уже не будет ярко выраженной.
НА ЗАМЕТКУ
Крупнейшие российские сети быстрой еды
«Додо Пицца»
Это самая большая российская сеть общепита: 800 с лишним ресторанов. Кроме России работает еще в 15 странах, включая довольно экзотические, типа Нигерии. А начиналось-то все в 2011 году в Сыктывкаре.
«Теремок»
Одна из старейших наших сетей, работает с 1998 года. 167 ресторанов в Москве, 140 в Питере и несколько в Краснодаре. Удачный пример сети быстрого питания с национальным русским колоритом. Основное блюдо - блины.
«Крошка Картошка»
Ровесница «Теремка». Состоит примерно из более 200 заведений, включая как Россию, так и страны СНГ. Специализация - блюда из печеного картофеля.