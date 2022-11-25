Вопрос дня: А вас чья биография вдохновляет? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Михаил Корниенко, летчик-космонавт, Герой России:

- Конечно, биография Сергея Королева. Великий человек - обеспечил нам доступ в космос из шарашки, куда его несправедливо посадили.

Стас Пьеха, певец:

- Я больше вдохновляюсь своей жизнью: она у меня довольно интересная. У моей бабушки Эдиты Пьехи много хорошего было. Но это не лучшая для меня биография. Хотя с точки зрения профессии у нее она прекрасная.

Сергей Степашин, экс-премьер, председатель Российского книжного союза:

- Если брать биографии поэтов, наверное, вызывает интерес жизнь Маяковского и Есенина. Сложные, трагические фигуры, прекрасные поэты. Кстати, издательство «Молодая гвардия» в серии ЖЗЛ выпустило уже более 200 книг.

Антон Немцов, специалист по инвестированию, сын Бориса Немцова:

- Биография Ника Вуйчича. Это человек, который смог стать известным оратором, несмотря на то что у него нет рук и ног. Сейчас женат, имеет детей, много зарабатывает. Он доказал: все в жизни зависит только от нас самих, а не от обстоятельств.

Андрей Кивинов, сценарист, автор «Улиц разбитых фонарей» и «Убойной силы»:

- Меня в юности вдохновлял Валерий Харламов. Несмотря на болезни, он достиг, наверное, наивысших результатов. Я сам играл в хоккей, и мне это близко.

Валерий Трапезников, экс-депутат Госдумы, токарь с 59-летним стажем:

- Еще ребенком был поражен биографией Алексея Маресьева. Какое нужно мужество бороться за свою жизнь, ползти по снегу, отморозить ноги и снова вернуться воевать за Родину.

Семен Альтов, писатель-сатирик:

- Я в свое время читал биографию Чехова, который по нынешним временам жил очень недолго, но написал больше сегодняшних писателей. У меня стоит множество томов Чехова. А ведь тогда не было пишущих машинок, авторучек. Антон Павлович же был болен, но успел объездить почти всю Россию, даже на Сахалине был.

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