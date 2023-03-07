Военная спецоперация на Украине 7 марта 2023 года: прямая онлайн-трансляция

Российские войска уничтожили до 225 военных ВСУ на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские Вооруженные силы проводят на Украине военную спецоперацию по защите Донбасса, а также по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 марта 2023 года.

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины в понедельник, 6 марта. Об этом свидетельствуют данные украинского официального ресурса по оповещению. Населению рекомендуют оставаться в укрытиях.

Военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал о детонации всего боекомплекта установки БМ-21 «Град», что произошло в районе подконтрольного Украине населенного пункта Часов Яр на артемовском направлении из-за некачественных боеприпасов.

Российские военные применили в зоне СВО высокоточные боеприпасы нового поколения. Удар нанесли по ангару, в котором ВСУ прятали бронированную технику и проводили ее техобслуживание.

Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин рассказал, что сейчас в Артемовске, который находится в оперативном окружении, остаются около 10 тыс. украинских военнослужащих. Доставка им боеприпасов и отправка подмоги затруднены тем, что российские военные контролируют все подъезды к городу.

Российские войска уничтожили до 225 военных ВСУ на Донецком направлении. Кроме того, ВС России уничтожили склад боеприпасов в ДНР.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в ходе совещания с президентом страны Владимиром Зеленским выступил за продолжение боевых действий в Артемовске.

Российские военные за сутки сбили вертолет Ми-8 и два самолета ВСУ. Также истребители и средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотников.

В Артёмовске произошёл курьёзный случай - боец ВСУ случайно присоединился к российским войскам, и вместе с ними отразил атаку собственных товарищей. Об этом на сайте KP.RU рассказал военкор Александр Коц.

Пригожин сообщил о создании ВСУ группировок вокруг Артемовска. По его словам, они сформированы в Славянске, Северске, Часовом Яре и Константиновке.