Для влюбленных в дачу

В издательстве «Комсомольская правда» вышла в свет книга, рассказывающая историю этого сугубо российского явления

ОТ ГАРРИ ПОТТЕРА К БАБУШКИНОМУ ДОМУ

Сибирячка Дарья Левина, автор книги «Романтика дачи», однажды, вдохновившись книгами о Гарри Поттере, переделала дачу своей бабушки. На это ушло 150 тысяч рублей и несколько месяцев. А в результате Дарья получила огромное множество подписчиков, восторженные отклики и новый образ жизни. Дарья стала делать тематические фотосессии в стиле старинных книг и вместе с издательством «Комсомольская правда» выпустила свою первую «Книгу вдохновения». Между прочим, читатели по достоинству оценили ее: у книги было несколько переизданий.

А сейчас новый сюрприз для поклонников творчества Даши. Наш общепризнанный мастер «обуючивания» представляет новую книгу под названием «Романтика дачи», посвященную традициями прошлого, детским воспоминаниям и уютной загородной жизни.

Все люди делятся на две категории. На тех, кто не любит дачу, и тех, кто не мыслит своей жизни без нее. Последних явно большинство. Вот только далеко не все стремятся превратить дачу в некое сказочное пространство. Уют и душевную атмосферу побеждают сайдинг, которым обшиты дома, заборы из профлиста и яркие металлические крыши, убивающие всякую индивидуальность и душевность. Вот и получается, что люди переезжают из бетонной квартиры-коробки в другую коробку и, по сути, толком не отдыхают.

Дарья писала свою книгу о даче, а получилось, как всегда… про любовь. Про любовь ко всему красивому и к жизни вообще. И еще «Романтику дачи» можно смело назвать настоящим историческим исследованием.

МЕЧТЫ О ХИЖИНЕ

Дачи появились при Петре I. Он, стремясь облагородить земли на подъезде к столице и округе Петергофа, начал раздавать участки. Вот такая щедрая раздача и называлась «дачей». Правда, в то время дачи общественным явление еще не стали, случилось это несколько позже.

О простой «хижине» задумалась и супруга императора Николая I Александра Федоровна. Устав от нарочитой роскоши и позолоты, она писала: «Петергофская жизнь для меня невыносима, и я попросила государя выстроить какую-нибудь хижину, где глаза могли бы отдыхать от всей этой массивной позолоты».

Хижина, конечно, оказалась далека от нынешних представлений о даче (115 гектаров, 27 комнат), но цель - уединение, простота, свобода - была достигнута. Вслед за императорским семейством в пригород потянулось и общество. К середине XIX века и вовсе стала популярна мысль о том, что летом в городе жизнь нездорова и надо отправляться на дачи. Тогда же стали появляться и первые дачные дома вместо снятых на время крестьянских изб, мало приспособленных для роскошного дачного отдыха, каким его представляло общество - с посиделками, раутами и чаепитиями на веранде.

ЛЮБИМЫЙ ПИРОГ ЛЬВА ТОЛСТОГО И СЛОВАРЬ ДАЧНИКА

Дарья Левина провела большую работу по изучению истории загородной жизни и представляет нам все самое интересное в прекрасном фотообрамлении. Читатель узнает немало удивительных фактов о дачной архитектуре, гардеробе, саде, меню. Хотите что-то привнести в свою загородную жизнь? Легко! Даша и советы, и рецепты подготовила. Например, любимый пирог Льва Толстого точно станет украшением любого летнего чаепития. Можно взять и другие идеи из прошлого - досуг, спорт, пикники.

После захватывающего и вдохновляющего исторического экскурса читателей ждет море классных идей, как сделать современную дачу уютной и еще более магнетической.

В финале книги можно насладиться шедеврами живописи, запечатлевшими дачу и отдыхающих на ней, а также изучить дачный словарик, из которого можно узнать немало любопытного и смешного.