СК России продолжает работу по обращениям родственников пропавших без вести участников специальной военной операции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суды в новых регионах России осудили трех украинских военнослужащих, совершивших особо тяжкие преступления против мирных жителей Донбасса.

«За применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, а также жестокое обращение с гражданским населением один из них приговорен к 13 годам лишения свободы, второй - к 8,5 годам лишения свободы, третий - к 18,5 годам лишения свободы. Еще ряд уголовных дел о подобных преступлениях находится на рассмотрении в судах», — говорится в докладе председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину на совещании, которое прошло в Херсонской области России.

Главе СК России также сообщили, что получены дополнительные сведения о причастности к обстрелам гражданских населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик в 2014 году начальника Генштаба – главнокомандующего ВСУ Михаила Куцина, командующего воздушными силами ВСУ Юрия Байдака и командира 299-й бригады штурмовой авиации ВС ВСУ Владимира Помогайло. Указанные лица объявлены в международный розыск, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу заочно.

Отметим, что украинские националисты с Западной Украины делали все, чтобы скрыть свои преступления.

«Следствию предстоит провести осмотр территории аэропорта в Мариуполе, где, по показаниям очевидцев, украинские националисты из полка «Азов*» устроили пыточную камеру, издевались над гражданскими лицами, а затем расстреливали их, захоранивая поблизости. Наряду с этим следствием установлен еще ряд лиц, причастных к преступлениям в отношении российских военнослужащих, попавших в плен. В их числе - военнослужащий ВСУ Макаренко, совершивший убийство троих военнослужащих, а также издевавшийся над пленными гражданин Республики Азербайджан Имаев. В настоящее время они являются фигурантами уголовных дел», — отмечается в докладе Бастрыкину.

Да данный момент следствием объявлены в международный розыск пять граждан Грузии, которым ранее заочно было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения за участие в «Грузинском легионе». Ведется сбор данных, необходимых для привлечения к уголовной ответственности наемников и из других стран.

СК России продолжает работу по обращениям родственников пропавших без вести участников специальной военной операции.

«Благодаря мерам, принятым следственными органами, установлено местонахождение военнослужащих, с которыми по различным причинам была потеряна связь, также оказано содействие участникам СВО в получении предусмотренных денежных выплат», — говорится в докладе.

В соответствии с поручением Бастрыкина на территории СВО организована работа поисковых отрядов волонтеров.

«В настоящее время в зоне специальной военной операции работают 4 отряда волонтеров, которые совместно со следователями, криминалистами и экспертами осуществляют выезды в освобожденные населенные пункты в целях обнаружения захоронений гражданских лиц и военнослужащих. Ими обработана информация о более 20 стихийных захоронениях, что в последующем позволило установить личности ряда погибших», — отмечается в материалах доклада председателю СК России.

*Запрещенная в России террористическая организация.

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